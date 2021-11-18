В Твери водитель не захотел ударить другой автомобиль и принял решение сбить пешехода

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26-летний водитель за рулем автомобиля «Фольксваген Пассат» сбил пенсионерку, пытаясь избежать столкновения с другим транспортным средством.
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