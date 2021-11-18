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В Твери водитель не захотел ударить другой автомобиль и принял решение сбить пешехода

В Твери водитель не захотел ударить другой автомобиль и принял решение сбить пешехода (2 фото + 1 видео)

Автор:
18 ноября 2021 12:48
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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26-летний водитель за рулем автомобиля «Фольксваген Пассат» сбил пенсионерку, пытаясь избежать столкновения с другим транспортным средством.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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5k
Алексей 2 часа назад
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Бендер 22 секунды назад
Там бабка скорее всего сама отпрыгнула и упала! Явно же видно что машина в столб заехала!
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4k
Виктор 51 минуту назад
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7k
Позитив 55 минут назад
так он столб сбил а не бабку
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16k
homerchik Час назад
Вспомнилось:
Бабок много, «Ява» у меня одна
Бабку люди обнаружат поутру,
А я тачку нежно тряпочкой протру...
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178
eutace Час назад
это покушение на убийство
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1k
Вова Колесников Час назад
браво столбу , встал на защиту
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5k
Алексей Час назад
Это какой-то бесконтактный бой? Он же явно в столб впечатался.
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23k
Юрьевич 2 часа назад
Таким идиотам нельзя права давать! НИКОГДА! Пожизненно! У них в подсознании целостность их штампованного железа дороже жизни человека.
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18k
С.В. 2 часа назад
и промахнулся
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Johnny

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