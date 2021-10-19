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На улице Сталеваров 19-летний водитель ВАЗ-2109 сбил 8-летнего мальчика на регулируемом пешеходном переходе. Ребенок выбежал на дорогу в момент когда только загорелся запрещающий сигнал светофора.
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Алёна Виноградова: «Был жив, ножками и ручками дергал, пытался перевернуться на бочок и плакал- это уже хорошо. Реанимобиль быстро приехал. Дай Боженька, чтобы выздоровел малыш».
По имеющимся данным, мальчика ввели в медикаментозную кому, у него ушиб головного мозга и подозрения на травмы позвоночника.
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