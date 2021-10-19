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Авария дня. Автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе в Череповце

Авария дня. Автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе в Череповце (2 фото + 2 видео)

Автор:
19 октября 2021 11:41
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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На улице Сталеваров 19-летний водитель ВАЗ-2109 сбил 8-летнего мальчика на регулируемом пешеходном переходе. Ребенок выбежал на дорогу в момент когда только загорелся запрещающий сигнал светофора.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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4  комментария
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1k
Илья 3 часа назад
Сколько разу уже говорилось - нельзя бегать по пешеходному переходу. Родители, видимо, не научили ребенка правильно переходить. А водителю следовало сбавить скорость, т.к. обзор был перекрыт и на переходе могла оставаться люди, завершающие переход. Здоровья мальчику.
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Дарья 3 часа назад
Вроде бы водитель и не виноват, ехал на свой зеленый - но все равно слишком быстро в черте города. В любой момент в любом месте могут выпрыгнуть люди на дорогу.
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