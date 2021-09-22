FISHKINET
Сообщество Аварии 4794 поста • 473 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Решила немного срезать: в Волгограде автобус сбил пенсионерку

Решила немного срезать: в Волгограде автобус сбил пенсионерку (2 фото + 1 видео)

Автор:
22 сентября 2021 12:14
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автобус   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
604
2
1
На перекрестке улиц Ардатовской и Череповецкой в Волгограде водитель автобуса сбил пенсионерку. 69-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, но затем решила срезать путь до остановки по проезжей части.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   автобус   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11
Шурман 2 часа назад
Интересно как она до 69 лет дожила ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Провокатор 22 минуты назад
Наезд вне зоны действия пешеходного перехода оплатят только лечение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
vodolaz 36 минут назад
Как такие люди до пенсии доживают?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
-(0)_(0)- 37 минут назад
По всему видно что водитель не контролировал ситуацию, Тетка конечно клуха, но водила явно виноват!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Dihydrogen Monoxide Час назад
как бы она ни пошла, автобус бы ее так и так сбил. Водитель ее вообще не видел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Лесли 🥰 2 часа назад
А че нельзя было по переходу дойти нормально?! И потом сворачивай куда тебе надо! Еще чесать собралась такая вдоль забора!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Windows 10 Pro за $8.41 - стартовала осенняя распродажа в магазине KeysOFF Windows 10 Pro за $8.41 - стартовала осенняя распродажа в магазине KeysOFF 12 штрафов за 5 месяцев: в Свердловской области начинающий водитель сбил двух школьниц 12 штрафов за 5 месяцев: в Свердловской области начинающий водитель сбил двух школьниц Будто специально выцеливал: наезд на пешехода в Тульской области Будто специально выцеливал: наезд на пешехода в Тульской области Под Екатеринбургом водитель отвлекся на своего ребенка и сбил чужого Под Екатеринбургом водитель отвлекся на своего ребенка и сбил чужого Авария дня. В Севастополе на «зебре» водитель сбил девушку Авария дня. В Севастополе на «зебре» водитель сбил девушку Залипла в телефон: глупый наезд на пешеходов в Тверской области Залипла в телефон: глупый наезд на пешеходов в Тверской области
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1801820



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
16 интересных решений, созданных для удобства людей
0
130
16 интересных решений, созданных для удобства людей
Исторические фото, показывающие, как стремительно развивается наша цивилизация
3
88
Исторические фото, показывающие, как стремительно развивается наша цивилизация
Windows 10 Pro за $8.41 - стартовала осенняя распродажа в магазине KeysOFF
Windows 10 Pro за $8.41 - стартовала осенняя распродажа в магазине KeysOFF
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А дома Натаху ждала целая гора неглаженного!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#подборка#люди#автомир#факты#интересное#фотографии#новости#пермь#шоу бизнес
#интересно#ynews#автомобили#история#Россия#картинки#аварии#СССР#позитив#Разное
#фото#прикол#животные#дтп#в мире#кино#знаменитости#авто аварии#сша#фейл

На что жалуетесь?

Вернуться