Решила немного срезать: в Волгограде автобус сбил пенсионерку

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На перекрестке улиц Ардатовской и Череповецкой в Волгограде водитель автобуса сбил пенсионерку. 69-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, но затем решила срезать путь до остановки по проезжей части.
За рулем автобуса находился 52-летний водитель.
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