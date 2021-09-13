Будто специально выцеливал: наезд на пешехода в Тульской области

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В Новомосковске водитель кроссовера Volkswagen Touareg сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
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Ну, как ещё-то "убеждаться в безопасности"??? Машина остановилась, пешеход начинает переходить и тут машина трогается и сбивает пешехода. Уметь высоко подпрыгивать, что ли? Или вообще завязать с переходом проезжей части?