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Будто специально выцеливал: наезд на пешехода в Тульской области

Будто специально выцеливал: наезд на пешехода в Тульской области (2 фото + 1 видео)

Автор:
13 сентября 2021 13:55
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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В Новомосковске водитель кроссовера Volkswagen Touareg сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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13  комментариев
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Сейчас начнётся, как обычно в таких случаях: "Я не оправдываю водителя, но пешеход обязан убедиться и т.д. и т.п."
Ну, как ещё-то "убеждаться в безопасности"??? Машина остановилась, пешеход начинает переходить и тут машина трогается и сбивает пешехода. Уметь высоко подпрыгивать, что ли? Или вообще завязать с переходом проезжей части?
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9k
Andrey Полчаса назад
Трогался от обочины (видно как сначала мигают фонари заднего хода при переходе с паркинга на драйв, а потом несколько раз жмет на тормоз) и смотрел на помеху слева, вот пешехода и прозевал...
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13k
Объект реальности Час назад
заказное убийсто, попытка.
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21
Nata 2 часа назад
Есть такая категория водителей начинают ехать и пристегиваются одновременно..
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21
Nata dima423 58 минут назад
Ни При Чем просто для настроения..
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2k
boom 2 часа назад
Смотрел в зеркало, чтобы перестроиться, и забыл что когда едешь вперёд-надо и вперёд смотреть тоже
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37k
Вепс 2 часа назад
Как обычно перепутали педали?
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