В Липецке в машину ДПС на полной скорости влетел автомобиль BMW

Массовая авария с участием патрульной машины ДПС произошла сегодня днём в Липецке. По словам очевидцев, виновником ДТП стал водитель Chevrolet Lacetti, который выезжая с второстепенной дороги на проспект Мира, не предоставил преимущество автомобилю BMW.

Столкновение получилось такой чудовищной силы, что у Lacetti вырвало двигатель, его закрутило по дороге, и автомобиль задел еще несколько транспортных средств; а "немец" влетел в стоявшую у "кармана" машину ДПС, экипаж которой оформлял протокол.