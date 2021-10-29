В Липецке в машину ДПС на полной скорости влетел автомобиль BMW

В ДТП пострадало 7 автомобилей.
Массовая авария с участием патрульной машины ДПС произошла сегодня днём в Липецке. По словам очевидцев, виновником ДТП стал водитель Chevrolet Lacetti, который выезжая с второстепенной дороги на проспект Мира, не предоставил преимущество автомобилю BMW.
Столкновение получилось такой чудовищной силы, что у Lacetti вырвало двигатель, его закрутило по дороге, и автомобиль задел еще несколько транспортных средств; а "немец" влетел в стоявшую у "кармана" машину ДПС, экипаж которой оформлял протокол.
В аварии чудом никто не погиб. В ролике видно, как прохожие сразу же кинулись доставать полицейского из машины, которая превратилась в "лепёшку"
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Пока известно только об одном пострадавшем. Это водитель патрульной "Лады". Полицейского доставили в больницу. Второй сотрудник ДПС за несколько секунд до столкновения успел выйти из автомобиля.
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После сообщений о массовой аварии на место происшествия выехал начальник УГИБДД по Липецкой области Андрей Панасович.
Автомобиль "Шкода" не принимал непосредственного участия в аварии, но в него прилетели ошмётки от "Шевроле"
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Надеюсь, что ему права на его 100-летний юбилей выдадут.
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В ДТП пострадало 7 автомобилей.
А где сам выезд то? На видео только видно, что машина ДПС стояла на перекрестке, да ещё с включенными проблесковыми маяками! Где вы увидели не предоставленный выезд то?
я писал в целом про автомобили.