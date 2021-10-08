Новый робот от BMW для нанесения краски работает, как струйный принтер и предлагает «безграничные» возможности

Новый способ покраски не только открывает широкие возможности для индивидуализации автомобилей, но также является более экологичным, поскольку исключает распыление лишней краски. По оценкам бренда, этот новый процесс сэкономит около 6000 мегаватт-часов электроэнергии и уменьшит выбросы углерода в лакокрасочном цехе завода Дингольфинг почти на 2000 тонн в год.