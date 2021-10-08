Новый робот от BMW для нанесения краски работает, как струйный принтер и предлагает «безграничные» возможности

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BMW разработала нового робота-маляра, который практически безвреден для окружающей среды. Технология без избыточного распыления также позволяет красить автомобили со сложным дизайном, включая двухцветные, быстрее и дешевле.
Окрасочная установка EcoPaintJet Pro была разработана BMW совместно с инжиниринговой фирмой Dürr. Она предназначена для базовых покрытий на водной основе и прозрачного лака 2K. Новый метод работает без электростатики и опирается на струйное применение.
В обычной процедуре краска распыляется в воздух и электростатически притягивается к кузову. Новый метод вместо этого использует тонкую струю краски, которая позволяет сделать четкие контуры рисунка и применять два разных цвета краски без необходимости проклеивать первый контур малярной лентой. Это значительно ускоряет процесс нанесения уникальной графики.
Новый способ покраски не только открывает широкие возможности для индивидуализации автомобилей, но также является более экологичным, поскольку исключает распыление лишней краски. По оценкам бренда, этот новый процесс сэкономит около 6000 мегаватт-часов электроэнергии и уменьшит выбросы углерода в лакокрасочном цехе завода Дингольфинг почти на 2000 тонн в год.
Первой работой для новой окрасочной установки EcoPaintJet Pro станет “роспись” 19 спортивных купе BMW 4-Series из ограниченной серии.
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Забыли дописать, на ценовую политику бренда - это ни как не повлияет)