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Новый робот от BMW для нанесения краски работает, как струйный принтер и предлагает «безграничные» возможности

Новый робот от BMW для нанесения краски работает, как струйный принтер и предлагает «безграничные» возможности (4 фото + 1 видео)

Автор:
08 октября 2021 13:51
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   авто   автомир   автомобили   видео   покраска   покраска автомобиля   технологии   
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BMW разработала нового робота-маляра, который практически безвреден для окружающей среды. Технология без избыточного распыления также позволяет красить автомобили со сложным дизайном, включая двухцветные, быстрее и дешевле.

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Метки: BMW   авто   автомир   автомобили   видео   покраска   покраска автомобиля   технологии   
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RUSSfan Час назад
"Технология без избыточного распыления также позволяет красить автомобили со сложным дизайном, включая двухцветные, быстрее и дешевле."

Забыли дописать, на ценовую политику бренда - это ни как не повлияет)
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