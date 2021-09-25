Лихач на BMW снес двух девушек на пешеходном переходе в Петербурге

В пятницу вечером неадекватный водитель BMW решил погонять по оживленному Невскому проспекту и покалечил двух молодых девушек. Как видно на записи с камер наружного наблюдения, владелец иномарки нарушил скоростной режим и не стал притормаживать перед пешеходным переходом на запрещающий свет светофора. Перед ним остановились два автомобиля, и водитель в попытке уйти от аварии, совершил резкий маневр и влетел в переходивших по "зебре" пешеходов.

Инцидент произошел около 11 часов вечера. Пострадали две девушки 22 и 25 лет. Одна из пострадавших была госпитализирована в больницу с раздробленным бедром и большой кровопотерей. Девушка находится в реанимации.