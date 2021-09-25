Лихач на BMW снес двух девушек на пешеходном переходе в Петербурге

Гость Северной столицы мог врезаться в "Порше", но предпочел не рисковать собственной жизнью и "срулил" на пешеходов.
В пятницу вечером неадекватный водитель BMW решил погонять по оживленному Невскому проспекту и покалечил двух молодых девушек. Как видно на записи с камер наружного наблюдения, владелец иномарки нарушил скоростной режим и не стал притормаживать перед пешеходным переходом на запрещающий свет светофора. Перед ним остановились два автомобиля, и водитель в попытке уйти от аварии, совершил резкий маневр и влетел в переходивших по "зебре" пешеходов.
Инцидент произошел около 11 часов вечера. Пострадали две девушки 22 и 25 лет. Одна из пострадавших была госпитализирована в больницу с раздробленным бедром и большой кровопотерей. Девушка находится в реанимации.
Источник:
Как выяснила "Фонтанка", за рулем находился 22-летний уроженец Карачаево-Черкесии. В Петербурге он работает водителем грузовика, живет в съемном доме в Янино. Прибывшие на место аварии сотрудники ДПС задержали лихача и возбудили против него по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Как сообщают очевидцы, у владельца немецкого автомобиля при себе не было никаких документов.
Источник:
- Авария дня. Смертельное столкновение с «копейкой» в Татарстане
- Авария дня. Гонщик на BMW столкнулся с Toyota
- Авария дня. «ГАЗель» сломалась пополам
- Трезвый водитель: в Иркутской области 13-летний ребенок вез в машине пьяного отца
- Самая большая частная коллекция BMW с очень редкими экземплярами, построенными немецкой компанией
Понравилось33
Уж кто бы сомневался. Очередная макака с диагнозом "бмв головного мозга", которую диаспора выкупит.
При том, традиция у них, давить народ на Невском проспекте. Уж сколько случаев было.
И будет, хрен ли, Россия щедрая душа,все флаги в гости к нам.
Всех накормим,работу дадим, жилье.....
Ленинград сгинул, теперь Санкт-Петербургобад...
Пусть посидит и подумает.
А вообще пусть теперь сухари сушит. Может годиков через 7 выйдет другим человеком...