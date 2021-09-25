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Лихач на BMW снес двух девушек на пешеходном переходе в Петербурге

Лихач на BMW снес двух девушек на пешеходном переходе в Петербурге (2 фото + 1 видео)

Автор:
25 сентября 2021 18:32
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   Невский проспект   видео   дпс   пешеходы   санкт-петербург   
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Гость Северной столицы мог врезаться в "Порше", но предпочел не рисковать собственной жизнью и "срулил" на пешеходов.

В пятницу вечером неадекватный водитель BMW решил погонять по оживленному Невскому проспекту и покалечил двух молодых девушек. Как видно на записи с камер наружного наблюдения, владелец иномарки нарушил скоростной режим и не стал притормаживать перед пешеходным переходом на запрещающий свет светофора. Перед ним остановились два автомобиля, и водитель в попытке уйти от аварии, совершил резкий маневр и влетел в переходивших по "зебре" пешеходов.


Инцидент произошел около 11 часов вечера. Пострадали две девушки 22 и 25 лет. Одна из пострадавших была госпитализирована в больницу с раздробленным бедром и большой кровопотерей. Девушка находится в реанимации.

Как выяснила "Фонтанка", за рулем находился 22-летний уроженец Карачаево-Черкесии. В Петербурге он работает водителем грузовика, живет в съемном доме в Янино. Прибывшие на место аварии сотрудники ДПС задержали лихача и возбудили против него по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Как сообщают очевидцы, у владельца немецкого автомобиля при себе не было никаких документов.

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Метки: BMW   Невский проспект   видео   дпс   пешеходы   санкт-петербург   
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20k
Matrosskin 2 часа назад
Так раздробить ему два бедра плюс лечение потом за своё счёт и квиты... Вот сразу до многих дойдёт.
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32k
Aleksandr 3 минуты назад
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4k
Shtoppi 9 минут назад
<<...за рулем находился 22-летний уроженец Карачаево-Черкесии.>>
Уж кто бы сомневался. Очередная макака с диагнозом "бмв головного мозга", которую диаспора выкупит.
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2k
Sergius SPb 11 минут назад
А Питер на втором месте по количествк чернож. на единицу площади.
При том, традиция у них, давить народ на Невском проспекте. Уж сколько случаев было.
И будет, хрен ли, Россия щедрая душа,все флаги в гости к нам.
Всех накормим,работу дадим, жилье.....
Ленинград сгинул, теперь Санкт-Петербургобад...
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982
MC 13 минут назад
Этот мусульманский ублюдок запишет видео с извинениями и делов. Сегодня исламисты в РФ секта неприкасаемых .
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13k
Пук 13 минут назад
почему я не удивлен, что это очередной черножопый?
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24
ssi024 15 минут назад
Мразь чёрная. Что за херня в этой стране твориться?
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594
Олег Полчаса назад
походу эта мразота черножопая даже не пыталась тормозить
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1k
-(0)_(0)- Полчаса назад
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1k
Sanek 38 минут назад
Там еще мужику с рюкзаком повезло. Он даже не смотрел направо
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7k
кот базилий 57 минут назад
Сидеть не будет это точно - "толерантность мы проявим".
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1k
閃光 Час назад
Т.е. девица считай калека, а утырок три годика отдохнёт? Свезти гонщика на Льва Толсого и распустить на запчасти - хоть какая-то польза.
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2k
deLaKvinto Час назад
Помимо "лучей добра" для этого урода , хочется послать "лучи добра" и властям города за нерегулируемый переход аж на шесть полос. Имхо оставлять такой переход на такой широкой дороге без светофора для пешиков это тоже преступление (барана за рулем бэмвэ не оправдывает, конечно, это про будущие риски)
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35k
Alex Час назад
100% опять мразь черножопая.
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53k
Dominus Час назад
Законы на столько добрые , что ни кто ни чего не боится. Скорее всего джигит отделается легким испугом , либо условным .
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1k
Nameless Час назад
Бедро это капец... Девушка потом заново будет ходить учиться... Другу так пьяные малолетки на светофоре в бочину влетели, тоже бедро в щепки... Очень долго восстанавливался...
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67
Roman Час назад
Тварь тупорылая!!
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63
Sergei Час назад
Да ничего ему и не будет. А, года через 3 так и права вернут...
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10k
Александр Час назад
На кол посадить.
Пусть посидит и подумает.
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228
svarog19692007 Час назад
Просто пальчиком погрозят , на крайняк условно , он покается на камеру и... Дальше будет гонять .
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29k
ACU900 2 часа назад
"Владелец иномарки нарушил скоростной режим..." Я что то сомневаюсь что это его беха а не взял покататься у кого нибудь, причем настоящий владелец Бехи может об этом даже не знать.
А вообще пусть теперь сухари сушит. Может годиков через 7 выйдет другим человеком...
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