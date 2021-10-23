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В Ростове-на-Дону сотрудник ДПС ударил водителя и обозвал его щенком

В Ростове-на-Дону сотрудник ДПС ударил водителя и обозвал его щенком (2 фото + 1 видео)

Автор:
23 октября 2021 17:31
Сообщество : Автомир
Метки: ДПС   Ростоа-на-Дону   видео   конфликт   нарушение   проверка   
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Нервный полицейский попал под проверку.

В ночь с пятницы на субботу сотрудники ГИБДД остановили в Ростове-на-Дону наглухо затонированную "девяносто-девятку" и решили составить по этому поводу протокол. Владелец ВАЗа включил камеру на мобильном телефоне и поинтересовался у автоинспекторов, будет ли проводится замер светопропускаемости стекол. Но вместо ответа один из полицейских вышел из служебной машины, прописал любопытному водителю "леща" и обозвал щенком.


По версии пострадавшего, полицейские просто решили до него "докопаться". Но, скорее всего, камеру он включил много позже, когда своими придирками и качанием прав уже вывел сотрудников ДПС из себя.

Насколько виноват сотрудник ДПС (и виноват ли) будет выяснять его начальство - после публикации видеоролика с агрессивным правоохранителем в соцсетях, в МВД пообещали провести служебную проверку.


«По видеоматериалам, размещённым в соцсетях, будет проведена служебная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», - сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

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Метки: ДПС   Ростоа-на-Дону   видео   конфликт   нарушение   проверка   
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16  комментариев
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1k
Viktor 2 часа назад
опять ослоеп понтуется . где подписать что гаишник невиновен .
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9k
Сергей Попов 15 минут назад
А когда уже у каждого полицейского будет камера нательная?
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17k
Vital Idol 22 минуты назад
ну, так снимай форму и пестик, и махайся сколько влезет!!!!

Статья 28. Присяга сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
1. Сотрудник, впервые поступивший на службу в органы внутренних дел, приводится к Присяге сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Приведение к Присяге осуществляется в торжественной обстановке перед Государственным флагом Российской Федерации.
2. Текст Присяги сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации:
"Я, (фамилия, имя, отчество), поступая на службу в органы внутренних дел, торжественно присягаю на верность Российской Федерации и ее народу!
Клянусь при осуществлении полномочий сотрудника органов внутренних дел:
уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, свято соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы;
быть мужественным, честным и бдительным, не щадить своих сил в борьбе с преступностью;
достойно исполнять свой служебный долг и возложенные на меня обязанности по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, хранить государственную и служебную тайну.
Служу России, служу Закону!"
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3k
portroy Час назад
Ну и полицейский))) Без камеры он что-то там объяснит))) Поведение похоже не на сотрудника полиции, а на гопника из подворотни. Считаю уволить его к черту, законов не знает, гражданам хамит, себя в руках держать не умеет. Позор, а не правоохранитель. И начальника его тоже уволить, т.к. сотрудников подбирать не умеет.
То что водитель нарушил ПДД, или регламент по тонировке не дает сотруднику права запрещать съемку, хамить или распускать руки.
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9k
☾ Атеист ☽ Час назад
Судя по всему там глухая тонировка, смысла, видать, замерять вообще нет. Видел я таких чудиков. Когда водятел выходит из машины становится видно какой там вид изнутри.. нихуа не видно и это через лобовое! Днем, в солнечную погоду.. А тут ночью. дебилы.
Таких кадров на дороге навалом, сначала нарушают, бычат, а потом за камеру и смотрите какой плохой дпсник, а сам хуже г-на :) И самое забавное - сливают свою дурь в сеть. Да и дпсник тоже не сдержался.. надо было по закону его жучить.
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725
Лебовски 2 часа назад
Не увидел нарушение со стороны гаишника. Удара не видел, толчок (тычок) был. А вот что за "потерпевшие" и почему они управляют машиной с нарушением (тонировка) надо бы разбираться. Тем более видео не полное, лишь с того момента когда выгодно одной стороне. Работа такая нервная, с некоторыми ослами-водителями и не таким станешь видимо. Права качать надо когда на все 150% прав.
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−4
Пончо 2 часа назад
Такие не должны работать в МВД. Если у водителя проблемы с тонировкой то есть специальный регламент для установления правонарушения. Но данный гаец судя по всему со знаем своих обязанностей и изучению закона не очень. Такие персонажи только по баблу работают. Да и в выходной, залупив пару стопочек, бьют себя в грудь рассказывают байки про пули которые свистят над головой.
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289
Ager 2 часа назад
в МВД сегодня работать такой зашквар
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497
Мы Ул 2 часа назад
Бля, голос мента прям в уши врезался - что-то знакомое до ужоса... И тут я вспомнил! )))
Ссылка www.youtube.com
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328
Мурчелло 2 часа назад
Наверно водитель был похож на щенка.Есть водилы похожие на собак сутулых,которым пофиг на всё.А этот водила пока ещё щенок.Но с альтернативой сутулой собаки.
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