В Ростове-на-Дону сотрудник ДПС ударил водителя и обозвал его щенком

В ночь с пятницы на субботу сотрудники ГИБДД остановили в Ростове-на-Дону наглухо затонированную "девяносто-девятку" и решили составить по этому поводу протокол. Владелец ВАЗа включил камеру на мобильном телефоне и поинтересовался у автоинспекторов, будет ли проводится замер светопропускаемости стекол. Но вместо ответа один из полицейских вышел из служебной машины, прописал любопытному водителю "леща" и обозвал щенком.





По версии пострадавшего, полицейские просто решили до него "докопаться". Но, скорее всего, камеру он включил много позже, когда своими придирками и качанием прав уже вывел сотрудников ДПС из себя.