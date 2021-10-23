В Ростове-на-Дону сотрудник ДПС ударил водителя и обозвал его щенком

Нервный полицейский попал под проверку.
В ночь с пятницы на субботу сотрудники ГИБДД остановили в Ростове-на-Дону наглухо затонированную "девяносто-девятку" и решили составить по этому поводу протокол. Владелец ВАЗа включил камеру на мобильном телефоне и поинтересовался у автоинспекторов, будет ли проводится замер светопропускаемости стекол. Но вместо ответа один из полицейских вышел из служебной машины, прописал любопытному водителю "леща" и обозвал щенком.
По версии пострадавшего, полицейские просто решили до него "докопаться". Но, скорее всего, камеру он включил много позже, когда своими придирками и качанием прав уже вывел сотрудников ДПС из себя.
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Насколько виноват сотрудник ДПС (и виноват ли) будет выяснять его начальство - после публикации видеоролика с агрессивным правоохранителем в соцсетях, в МВД пообещали провести служебную проверку.
«По видеоматериалам, размещённым в соцсетях, будет проведена служебная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», - сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
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Статья 28. Присяга сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
1. Сотрудник, впервые поступивший на службу в органы внутренних дел, приводится к Присяге сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Приведение к Присяге осуществляется в торжественной обстановке перед Государственным флагом Российской Федерации.
2. Текст Присяги сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации:
"Я, (фамилия, имя, отчество), поступая на службу в органы внутренних дел, торжественно присягаю на верность Российской Федерации и ее народу!
Клянусь при осуществлении полномочий сотрудника органов внутренних дел:
уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, свято соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы;
быть мужественным, честным и бдительным, не щадить своих сил в борьбе с преступностью;
достойно исполнять свой служебный долг и возложенные на меня обязанности по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, хранить государственную и служебную тайну.
Служу России, служу Закону!"
То что водитель нарушил ПДД, или регламент по тонировке не дает сотруднику права запрещать съемку, хамить или распускать руки.
Таких кадров на дороге навалом, сначала нарушают, бычат, а потом за камеру и смотрите какой плохой дпсник, а сам хуже г-на :) И самое забавное - сливают свою дурь в сеть. Да и дпсник тоже не сдержался.. надо было по закону его жучить.
Личные отношения и неприязнь могут быть какими угодно. Но человек на службе должен выполнять свою работу в соответствии со всеми нормами. Иначе чем он тогда отличается от тех тонировщиков?
"нет смысла заменять тоноровку, нет смысла заменят уровень алкоголя и так видно, что пьяный, нет смысла замерять скорость, я ж вижу, что быстро" - это трёп бабушек у подъезда, а не уровень работы правоохранителя.
"Перед замером светопропускания стекол водитель имеет право увидеть сертификат и паспорт прибора. Так он сможет убедиться, что оборудование официально допущено к использованию и применяется в подходящих условиях. Никаких общих запретов на проверку тонировки ночью, в дождь или при минусовой температуре не существует"
Только потому что мальчик показал?