Владелица BMW ключом поцарапала автомобиль Tesla за "неправильную" парковку

Мстительная, но не умная женщина, не учла, что камеры электромобиля фиксируют всю вокруг.
На парковке у одного из столичных супермаркетов женщина за рулем BMW решила устроить маленькую, но подлую месть владельцу электромобиля Tesla, который, по ее логике, припарковался так, что зажал ее автомобиль.
Удрученный внешним видом поврежденного авто, мужчина обратился к записи с боковых камер, и был чрезвычайно удивлен. Оказалось, что машину поцарапал не какой-то недоросль-сорванец, а взрослая и вроде бы адекватная женщина.
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Самое смешное в этой истории, что "мстительница" по имени Ирина Соколова теперь отрицает свою причастность к происшествию. Женщина говорит, что видеоролик - это "чьи-то происки" и на Ленинградском шоссе, где произошел инцидент, ее не было.
Если верить владельцу "Теслы", то женщина на BMW виновата дважды. По его словам, это она припарковалась так, что ему пришлось протискиваться на свободное место.
"Она поставила свою машину криво и заняла больше чем одно место. Я туда смог влезть, но места для входа и выхода осталось не очень много. То есть я смог выйти спокойно, и, судя по всему, она тоже смогла зайти. Но, видимо, ей все равно не понравилось, что ей так мало места осталось, хотя она сама в этом виновата, так как стала не по месту".
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Как бы теславод не припарковался - это не даёт никакого права, портить его машину (тем более кто на самом деле парковался как идиот - в посте не показано).