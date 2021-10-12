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Владелица BMW ключом поцарапала автомобиль Tesla за "неправильную" парковку

Владелица BMW ключом поцарапала автомобиль Tesla за "неправильную" парковку (2 фото + 1 видео)

Автор:
12 октября 2021 15:24
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   Tesla   видео   курьез   месть   парковка   
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Мстительная, но не умная женщина, не учла, что камеры электромобиля фиксируют всю вокруг.

На парковке у одного из столичных супермаркетов женщина за рулем BMW решила устроить маленькую, но подлую месть владельцу электромобиля Tesla, который, по ее логике, припарковался так, что зажал ее автомобиль.


Удрученный внешним видом поврежденного авто, мужчина обратился к записи с боковых камер, и был чрезвычайно удивлен. Оказалось, что машину поцарапал не какой-то недоросль-сорванец, а взрослая и вроде бы адекватная женщина.

Самое смешное в этой истории, что "мстительница" по имени Ирина Соколова теперь отрицает свою причастность к происшествию. Женщина говорит, что видеоролик - это "чьи-то происки" и на Ленинградском шоссе, где произошел инцидент, ее не было.

Если верить владельцу "Теслы", то женщина на BMW виновата дважды. По его словам, это она припарковалась так, что ему пришлось протискиваться на свободное место.


"Она поставила свою машину криво и заняла больше чем одно место. Я туда смог влезть, но места для входа и выхода осталось не очень много. То есть я смог выйти спокойно, и, судя по всему, она тоже смогла зайти. Но, видимо, ей все равно не понравилось, что ей так мало места осталось, хотя она сама в этом виновата, так как стала не по месту".

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Метки: BMW   Tesla   видео   курьез   месть   парковка   
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57  комментариев
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3k
Kozlodoev 2 часа назад
Дама владеем дорогущим Х5, но обладает сущностью мелкой мрази. Люди, что с вами не так???
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2k
Вячеслав Сериков 13 минут назад
Гопота
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770
zenon 16 минут назад
Психиатру она рассказала так. Иду вдоль машины и слышу скрип. Глянула, а моя рука что держала ключ, начала царапать чужую машину. Хочу остановится, хочу забрать руку, а не могу. Только тогда рука стали меня слушаться, когда машина закончилась. Так эта нехорошая рука хотела ещё обойти машину с другой стороны, вот тут я возмутилась и высказала руке всё, что я про неё думаю. За всё сказала и за то, что она в доме, делает в очереди, в толкучке, когда она по карманам чужих шарит, выдала ей от всей души.
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2k
Semen 24 минуты назад
Очередной раз убеждаюсь, если человек на лицо "мразь", верь своим глазам, он и в остальном такой!!!
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3k
Виталий Лынов Полчаса назад
Надеюсь крысу отоварили
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5k
Ya 44 минуты назад
Всё таки лучший вариант наказания для твари- выплатить полную стоимость авто(эту пусть себе заберет) пострадавшему, а потом что бы питбуль разорвал.
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1k
Илья 44 минуты назад
Лицо, не обремененное интеллектом. Наверное, она думала, что если на парковке стоит бэха, то в двух метрах от нее ничего не должно стоять, чтобы она могла спокойно сесть
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8k
Barachek_Obachek 46 минут назад
У нас тоже есть женщины - п@доры
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7k
sivanov1079 48 минут назад
Недоалльный голос, недовольное епло... все мовпадает. И судя по тому, что она кумекает, юридически она подкована: видео не является фактом подтверждения личности. Сам факт повреждения не зафиксирован. Рука с ключом видна, а царапина нет. Она может сказать что легонько прислонила ключ к ранее сформированной царапине. И усе. Доказывай с начала. А гражданско-правовые суды та еще шляпа
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845
Остап_Бендер_Задунайский 53 минуты назад
Тварина.
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2k
kotkot 55 минут назад
Первый раз вижу бабу-пид..ора!
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4k
Владимир Час назад
гнида тихушная,за опу взяли,факты предъявили,но нет,это не я.
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801
SavageTi Час назад
Завистливая мартышка даже за свои действия ответить не может, зато на Х5.
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5k
Ya 2 часа назад
"Оказалось, что машину поцарапал не какой-то недоросль-сорванец, а взрослая и вроде бы адекватная женщина.", ну про адекватность тут говорить не стоит. Старая прошмандовка уже впала в старческий маразм. Вот почему то кажется что с ней скоро произойдет несчастный случай, может трамвай собьет, может питбуль разорвет, а может просто найдут прикопанную в лесополосе.
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10k
Александр 2 часа назад
Судя по разметке, так это другой автомобиль зажал её. А тесла таки далеко стояла от её парковки.
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12k
Евгений 2 часа назад
Есть номер машины на видео, есть е*альник царапальщицы на видео - но нет, она всё равно отрицает. Это не я, менятамнебыло и.т.д. Ссыкливая курица.
Как бы теславод не припарковался - это не даёт никакого права, портить его машину (тем более кто на самом деле парковался как идиот - в посте не показано).
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1k
RUSSfan 2 часа назад
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8k
krivsan 2 часа назад
ну а водителю Tesla и поцарапать нечем,ключа от машины даже нет,одни джойстики,плейстейшн на колесах,вот жигули шестерка,это вещь и монтировка и ключи и поцарапать и в,,,,ть
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9
Faithless 2 часа назад
Мда, много чудаков на букву М живет вокруг, кто знает что еще может такому человеку прийти в голову.
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5k
ZmeyUA 2 часа назад
Какой классный регик на Тесле! Хочу такой!
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45
VasyaN 2 часа назад
типичный пользователь беееэмвеее.
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