Владелица BMW ключом поцарапала автомобиль Tesla за "неправильную" парковку

Если верить владельцу "Теслы", то женщина на BMW виновата дважды. По его словам, это она припарковалась так, что ему пришлось протискиваться на свободное место.

"Она поставила свою машину криво и заняла больше чем одно место. Я туда смог влезть, но места для входа и выхода осталось не очень много. То есть я смог выйти спокойно, и, судя по всему, она тоже смогла зайти. Но, видимо, ей все равно не понравилось, что ей так мало места осталось, хотя она сама в этом виновата, так как стала не по месту".