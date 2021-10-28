«Уши» на ровном месте: автомобилистка на летней резине вылетела с трассы

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На автодороге Воткинск-Чайковский женщина за рулем "десятки" предумала идти на обгон, увидев "Ларгус", и потеряла контроль над машиной.
Все живы.
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Поездил я и зимой на летней,и летом на шипованной так что в теме.
Про второе видео, в котором понятно больше, чем в первом))
Интересно, а только я заметил, что колея протоптана до асфальта, а значит там реально уже есть колея от шипованной резины и "десятка" тупо из-за этой колеи в разнос пошла?