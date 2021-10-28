«Уши» на ровном месте: автомобилистка на летней резине вылетела с трассы

В ответе за тех, кого приручили

Во Владимире гонщик на «Жигулях» завалил на бок «УАЗик»

Авария дня. В Тольятти столкнулись «Лада» с прицепом и автобус

Авария дня. Водитель и пассажир "Жигулей" погибли в Ростовской области

Авария дня. Три автомобиля столкнулись в Кирове

Авария дня. Лобовое столкновение «Десятки» с «Туарегом» в Мордовии