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«Уши» на ровном месте: автомобилистка на летней резине вылетела с трассы

«Уши» на ровном месте: автомобилистка на летней резине вылетела с трассы (1 фото + 2 видео)

Автор:
28 октября 2021 12:56
Сообщество : Аварии
Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   гололед   дтп   занос   лада   перевернулся на крышу   
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На автодороге Воткинск-Чайковский женщина за рулем "десятки" предумала идти на обгон, увидев "Ларгус", и потеряла контроль над машиной.

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Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   гололед   дтп   занос   лада   перевернулся на крышу   
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8  комментариев
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4k
Leonid 3 часа назад
Только благодаря второму видео всё стало понятно, а то на первом как-то затянуто.
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21k
Влад 46 минут назад
Однозначно сама накосячила. Если бы хоть поворотник включила Ларгус должен был бы пропустить, а так привет передний привод.
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1k
Лёха 3 часа назад
Проблема не в резине,а в прокладке между рулём и сидением. Лето,зима ... Разница большая в манере вождения,а не в покрышках.
Поездил я и зимой на летней,и летом на шипованной
так что в теме.
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935
Glassy 3 часа назад
А где видно, что она на летней резине?
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