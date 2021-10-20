Любитель езды по обочине устроил серьезное ДТП на МКАД

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Водитель "четырнадцатой" хотел объехать вялотекущую пробку по обочине, но не успел встроиться в поток и врезался в разделительное ограждение, после чего столкнулся с китайским кроссовером.
Видео ЦОДД Правительства Москвы
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К счастью экипаж дорожного патруля ЦОДД находился рядом и моментально смог оказать помощь участникам ДТП. Одного водителя пришлось вытаскивать из перевернутого автомобиля, а виновник аварии оказался зажат в салоне. Первая доврачебная помощь была оказана на месте до приезда скорой. Серьезных травм угрожающих жизни и здоровью удалось избежать.
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Заварить сверху листами железа и все.
Жесть, смотреть до конца!!!
Когда вы угомонитесь, вам мало, что "Стоп хам" запрещена судом?
Эти люди, которые делают подливу себе в штаны или спешат к своим любовникам, уже достали всех
что достали
Такие гондоны, любители обочины, дальше своего носа вперед дорожную ситуацию и последствия не просчитывают.
Ну и традиционно - все судьи 6 баллов за технику и по 0 баллов за интеллект.