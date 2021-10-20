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Любитель езды по обочине устроил серьезное ДТП на МКАД

Любитель езды по обочине устроил серьезное ДТП на МКАД (2 фото + 1 видео)

Автор:
20 октября 2021 12:48
Сообщество : Аварии
Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мкад   обочечник   
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Водитель "четырнадцатой" хотел объехать вялотекущую пробку по обочине, но не успел встроиться в поток и врезался в разделительное ограждение, после чего столкнулся с китайским кроссовером.

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Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мкад   обочечник   
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24  комментария
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616
Сергей Ковалев 2 часа назад
Надо было ломиком дверь в 14-той не вскрывать...
Заварить сверху листами железа и все.
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3k
fenomen111 23 минуты назад
Виноградик спешил доставить...

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2k
Петрович Полчаса назад
Ставка на черное сыграла
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23k
КешаИванов Полчаса назад
Один любитель езды по обочине, не пускает другого любителя езды по обочине!
Жесть, смотреть до конца!!!

Когда вы угомонитесь, вам мало, что "Стоп хам" запрещена судом?
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7k
Garpia121 Полчаса назад
А зачем они его доставали?
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76
Симплекс 42 минуты назад
Как трезвый человек может так врезаться?
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368
Albe 47 минут назад
Покарать, анально.. жаль он просто в стену не самоликвидировался.
Эти люди, которые делают подливу себе в штаны или спешат к своим любовникам, уже достали всех
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261
Сергій Мазуренко 50 минут назад
жаль.очень жаль.
что достали
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326
Sergio Час назад
шумахер че*****пый, млять... когда ж им при рождении хоть чутка мозга будут давать... Хлеб - кушать, какать - в горшок, небо - голубое, светло - значит день, ездить - по полосе, перестраиваться - при соблюдении всех ПДД.
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1k
Дрочер Полоумный Час назад
Зря водителя достали. Надо было вместе с машиной погрузить на эвакуатор и отправить на утилизацию
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21k
Inter Час назад
че там про москвичей нарушающих ПДД говорили????
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1k
Feathery Час назад
Кто б сомневался - БРЮНЕТ...
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555
liveevil Час назад
Без лишних слов
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9k
kaboza 2 часа назад
если бы в китае жил его бы звали Кон Чен Ый
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212k
Барон Мюнхгаузен. 2 часа назад
Мудило
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1k
Роман 2 часа назад
Я знаю много мудаков, но таких ох#енно тупых не видал еще ни разу(с)
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62k
Нанук Паналык 2 часа назад
Личность тазовода уже установленна!
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13k
Бляяяястяще! 2 часа назад
Ставка на черное сработала.
Такие гондоны, любители обочины, дальше своего носа вперед дорожную ситуацию и последствия не просчитывают.
Ну и традиционно - все судьи 6 баллов за технику и по 0 баллов за интеллект.
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736
Darki 2 часа назад
Ну и опять же чернота
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8k
кот базилий 2 часа назад
"Гарачый кров", их манера езды.
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