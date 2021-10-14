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Авария дня. Лобовое столкновение «Десятки» с «Туарегом» в Мордовии

Авария дня. Лобовое столкновение «Десятки» с «Туарегом» в Мордовии (3 фото + 1 видео)

Автор:
14 октября 2021 11:12
Сообщество : Аварии
Метки: ВАЗ   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лихач   
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В поселке Зубова Поляна. 19-летний водитель автомобиля «Богдан-2110» при обгоне выехал на встречку и столкнулся с «Туарегом».
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Метки: ВАЗ   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лихач   
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dima423 2 часа назад
богдан какойто...)
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Kozlodoev 10 минут назад
Чем больше дебилов, тем меньше дебилов. (Джейсон Стэтхем)
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62k
Нанук Паналык 13 минут назад
Патриотичненький тазик...
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187
Максим Максимов 2 часа назад
два БАРАНА встретились!!!
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1k
Андрей Ы. 2 часа назад
Что это за зверь такой - Богдан? Это самец Лады 2110?
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927
Glassy 3 часа назад
Встретились два одиночества. Один злостный нарушитель, другой без прав.
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