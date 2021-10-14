734
3
1
В поселке Зубова Поляна. 19-летний водитель автомобиля «Богдан-2110» при обгоне выехал на встречку и столкнулся с «Туарегом».
Предыдущая часть
Предыдущая часть
В результате происшествия 19-летнего водителя «Богдана» госпитализировали. В этом году он 21 раз был оштрафован за нарушение правил дорожного движения.
В отношении водителя «Туарега» были составлены протоколы об управлении незастрахованным транспортным средством и отсутствии водительских прав.
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. Водитель на «Приоре» устроил массовое ДТП
- Авария дня. Смертельное столкновение с «копейкой» в Татарстане
- Авария дня. Автомобилистка устроила серьезное ДТП в Коми
- Авария дня. ДТП в Твери с участием подростка на ВАЗе
- Во Владимире гонщик на «Жигулях» завалил на бок «УАЗик»
Метки: ВАЗ аварии авария дня авто авто аварии видео дтп лихач
12
Понравилось12
Новости партнёров