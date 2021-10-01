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Авария дня. Водитель и пассажир "Жигулей" погибли в Ростовской области

Авария дня. Водитель и пассажир "Жигулей" погибли в Ростовской области (3 фото + 1 видео)

Автор:
01 октября 2021 10:32
Сообщество : Аварии
Метки: ВАЗ   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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В Новошахтинске произошло ДТП,в котором погибли два человека. Водитель автомобиля ВАЗ-2107 с прицепом вылетел на встресную полосу и столкнулся с бензовозом Mercedes-Benz Actros.
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Метки: ВАЗ   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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2  комментария
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boom Час назад
очередной пример того, как важно соблюдать развесовку прицепа
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Johnny

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