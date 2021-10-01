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В Новошахтинске произошло ДТП,в котором погибли два человека. Водитель автомобиля ВАЗ-2107 с прицепом вылетел на встресную полосу и столкнулся с бензовозом Mercedes-Benz Actros.
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