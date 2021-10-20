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Авария дня. Три автомобиля столкнулись в Кирове

Авария дня. Три автомобиля столкнулись в Кирове (2 фото + 1 видео)

Автор:
20 октября 2021 12:03
Сообщество : Аварии
Метки: ВАЗ   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   встречка   дтп   
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На Слободском тракте водитель "девятки" поздно заметил остановившийся для поворота кроссовер Mitsubishi и решил уйти от столкновения на встречную полосу, где в этот момент двигалась "Гранта".
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Метки: ВАЗ   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   встречка   дтп   
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2  комментария
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2k
boom 2 часа назад
Проспал торможение - рули на встречку!
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1k
Pavel Час назад
В любой не понятной ситации - рули на встречку!!!!
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Johnny

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