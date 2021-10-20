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На Слободском тракте водитель "девятки" поздно заметил остановившийся для поворота кроссовер Mitsubishi и решил уйти от столкновения на встречную полосу, где в этот момент двигалась "Гранта".
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Метки: ВАЗ аварии авария дня авто авто аварии видео встречка дтп
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