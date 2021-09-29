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Авария дня. В Тольятти столкнулись «Лада» с прицепом и автобус

Авария дня. В Тольятти столкнулись «Лада» с прицепом и автобус (4 фото + 1 видео)

Автор:
29 сентября 2021 11:22
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   автобус   видео   дтп   лада   лобовое столкновение   
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На Лесопарковом шоссе 43-летний водитель маршрутного автобуса Hyundai, чтобы избежать столкновения с остановившимся предним Touareg, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Lada Vesta.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   автобус   видео   дтп   лада   лобовое столкновение   
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6  комментариев
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Viktor 2 часа назад
Эт правильно, это верно - при любой непонятной ситуации выруливай на встречку!
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Karelian 43 минуты назад
Господи, как же задрали эти псевдовежливые пропусканты.
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14k
Сергей Час назад
А этот с медвежьей услугой на Вафагене, тоже "радует".
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404
Вадим Сергей Полчаса назад
Чем же он так порадовал? Тем, что вежливо предоставил возможность выехать на перекресток самосвалу? Не, ну не надо валить с больной головы на здоровую! Может еще водитель "Весты" виноват в том, что оказался в этом месте и не дал завершить маневр дебилу на автобусе?
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236
Almax 3 часа назад
Автобус и номера скрутил и номер маршрута. Вот жучара.
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