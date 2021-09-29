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На Лесопарковом шоссе 43-летний водитель маршрутного автобуса Hyundai, чтобы избежать столкновения с остановившимся предним Touareg, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Lada Vesta.
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Пострадали четыре человека: 38-летний водитель легковушки и три пассажира автобуса. Им всем было назначено амбулаторное лечение.
«Лада Веста» была с прицепом.
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А услуга от того и называется медвежьей, что не продумана. Когда он принимал решение о благородной миссии, смотрел только в перёд. А то что автобус с горочки быстро приближается, он в зеркала не видел. А уж о том, что автобусу с пассажирами придётся тормозить, если не в пол, то весьма активно, он ваще не думал. Он не думал, сколько соберётся траспорту в закрытом повороте, пока встречка догадается последовать его решению. Ему наслать, он потешит своё эго благородством. Его эго не выдержит муки совести: "Эх! А ведь мог пропустить" Видимо эго с совестью договорятся, что тут он ваще не причём.