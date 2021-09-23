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Во Владимире гонщик на «Жигулях» завалил на бок «УАЗик»

Во Владимире гонщик на «Жигулях» завалил на бок «УАЗик» (2 фото + 2 видео)

Автор:
23 сентября 2021 11:14
Сообщество : Аварии
Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   жигули   лихач   
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21-летний водитель «ВАЗ-2106» не справился с управлением и допустил столкновение с попутным автомобилем «УАЗ» с прицепом, который от удара опрокинулся на бок.

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Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   жигули   лихач   
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4  комментария
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130
Киса Кацман 3 часа назад
"ЛИХАЧ на «Жигулях»"? (c)
Автор ... ты сделал ЧЕТЫРЕ ОШИБКИ в слове <М*ДАК>
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4k
Stas 2 часа назад
Чую висяк!! Очень неразборчиво написано х342ам33rus. Машина красного цвета с черными полосами по бокам, на лобовлм стекле "Old School". Таких машин очень много и номр разобрать нереально. Да и "Рафик ни у чОм не уиноуат")))
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35k
Франц Лефорт 3 часа назад
Мозгов нет, опыта йух,но зато "колхоз- тюнинг" во всей красе! И подсветка под днищем....как же без неё!?
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