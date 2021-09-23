Во Владимире гонщик на «Жигулях» завалил на бок «УАЗик»

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21-летний водитель «ВАЗ-2106» не справился с управлением и допустил столкновение с попутным автомобилем «УАЗ» с прицепом, который от удара опрокинулся на бок.
Лихач на «Жигулях» был и ранее замечен на дорогах города.
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