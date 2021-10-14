В Саратовской области учебный автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе

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В Балаково на пешеходном переходе по улице Комарова 54-летний водитель, управляя автомобилем автошколы «Лада Гранта», не пропустил на пешеходном переходе девушку и сбил ее.
Похоже, что за рулем находился не ученик... Но даже если в этот момент за рулем был курсант, всю ответственность любом случае понесет инструктор.
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А водятлу похоже не быть им. Останется пешеходом.