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В Саратовской области учебный автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе

В Саратовской области учебный автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 октября 2021 13:30
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   учебный автомобиль   
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В Балаково на пешеходном переходе по улице Комарова 54-летний водитель, управляя автомобилем автошколы «Лада Гранта», не пропустил на пешеходном переходе девушку и сбил ее.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   учебный автомобиль   
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6  комментариев
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7k
КОСТЯН Час назад
А потом мы удивляемся почему на дороге каждый 3-й долпоёп... Какие учителя, такие и водятлы
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17k
nobody® 17 минут назад
На фигурное катание его лучше отдать, а не за руль
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1k
Илья 19 минут назад
У Гранты ABS нету чтоли? Все колосе в блок и юзом...
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13k
Объект реальности 2 часа назад
чот скорость для ученика большевата, 40 максмум, если ничего не поменялось за последние 14 лет.
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10k
Karelian 2 часа назад
Вот такие у нас учат ездить...
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10k
Александр 2 часа назад
Надеюсь у пострадавшей будет без последствий.
А водятлу похоже не быть им. Останется пешеходом.
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