Неудачная попытка перебежать дорогу на красный свет

В Ижевске на улице 10 лет Октября 19-летняя девушка попыталассь перебежать проезжую часть на красный сигнал светофора и была сбита автомобилем, за рулем которого находился 34-летний мужчина. Пострадавшая получила различные травмы и ее увезли в больницу.
Присутствует ненормативная лексика!
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