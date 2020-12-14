Неудачная попытка перебежать дорогу на красный свет

В Ижевске на улице 10 лет Октября 19-летняя девушка попыталассь перебежать проезжую часть на красный сигнал светофора и была сбита автомобилем, за рулем которого находился 34-летний мужчина. Пострадавшая получила различные травмы и ее увезли в больницу.

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