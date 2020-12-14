FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Аварии 3914 постов • 448 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Неудачная попытка перебежать дорогу на красный свет

Неудачная попытка перебежать дорогу на красный свет (2 фото + 1 видео)

Автор:
14 декабря 2020 12:17
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   пешеход   пешехода сбили   пешеходный переход   
1592
2
1
В Ижевске на улице 10 лет Октября 19-летняя девушка попыталассь перебежать проезжую часть на красный сигнал светофора и была сбита автомобилем, за рулем которого находился 34-летний мужчина. Пострадавшая получила различные травмы и ее увезли в больницу.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   пешеход   пешехода сбили   пешеходный переход   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
Ну почему-же неудачная?


575-й настоящий провокатор-подставщик.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
870
Леший 12 минут назад
виноват водила в среднем ряду...надо было гудеть и гнать пешика ссаными тряпками
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Rhodium Полчаса назад
Став водителем я поняла сколько у нас отмороженных пешеходов.Буквально вчера в снег,когда каша и машину заносит одна овца не смотрев по сторонам вышла на пешеходный переход прямо перед автобусом и мной.Что он,что я еле успели затормозить.Причем скорость -то 35 от силы была.Но все равно бы ушибы были.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
825
Олеся К 51 минуту назад
вот курица,.... ну как так можно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
637
Progressive 2 часа назад
Первого намека не поняла, и бац бац бац бац
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
nobody® 2 часа назад
Попрощалась же
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
SSD 2 часа назад
Башкой хорошо приложилась, может мозги "вправятся"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
KOSTELLO SSD 2 часа назад
Откуда там мозги?
Привезла мужику проблем под новый год, овца блин.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Новое дрифт шоу, но не с Кеном Блоком, а с Трэвисом Пастраной на модифицированной Subaru WRX STI (видео) Новое дрифт шоу, но не с Кеном Блоком, а с Трэвисом Пастраной на модифицированной Subaru WRX STI... Автомобилистка насмерть сбила пешехода на объездной дороге в Абакане Автомобилистка насмерть сбила пешехода на объездной дороге в Абакане В Каменске-Уральском автомобилистка сбила пенсионерку с внучкой В Каменске-Уральском автомобилистка сбила пенсионерку с внучкой В Красноярске маленькая девочка выбежала из подъезда и попала под машину В Красноярске маленькая девочка выбежала из подъезда и попала под машину Не добежала: пенсионерка попала под машину в Череповце Не добежала: пенсионерка попала под машину в Череповце В Свердловской области на пешеходном переходе сбили женщину В Свердловской области на пешеходном переходе сбили женщину
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1712940



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
0
0
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
37 лет вместе: самая крепкая пара в Голливуде
2
58
37 лет вместе: самая крепкая пара в Голливуде
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Учёные придумали, как на 99,9% уничтожить коронавирус за пару минут
0
51
Учёные придумали, как на 99,9% уничтожить коронавирус за пару минут
День, когда Мухаммед Али доказал, что он "Величайший"
0
4
День, когда Мухаммед Али доказал, что он "Величайший"
Стебная история о пацанской дружбе, которую не стоит воспринимать слишком серьезно
Стебная история о пацанской дружбе, которую не стоит воспринимать слишком серьезно
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Голубой огонек 2059
0
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#прикол#история#картинки#авария#новости#смешно#авто авария#кино#на различный вкус
#интересно#факты#сша#подборка#интересное#позитив#художник#дтп#настроение#в мире
#фото#животные#люди#прикольные#искусство#россия#живопись#забавно#смешные#добро

На что жалуетесь?

Вернуться