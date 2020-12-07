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Многотонная автоцистерна: в Волгограде КамАЗ сбил 17-летнюю девушку

Многотонная автоцистерна: в Волгограде КамАЗ сбил 17-летнюю девушку (2 фото + 1 видео)

Автор:
07 декабря 2020 11:52
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   пешеход   пешехода сбили   пешеходный переход   
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В Советском районе Волгограда в поселке Горьковский 54-летний водитель КамАЗа с автоцистерной сбил 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   пешеход   пешехода сбили   пешеходный переход   
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153  комментария
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4k
SSD 8 часов назад
Посмотри налево - посмотри направо. Собрались два слепых и "жопонюх" на ТАЗу.
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2k
Честер 10 минут назад
Видя приближающийся на такой скорости авто, я бы передумал переходить , а девка в глазки, похоже, долбится.
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128
Дед Мазай Полчаса назад
На тень посмотрите - тракеру солнце прямо в глаза било. Боюсь он вообще хрен что видел. И судя по длине тени, дело уже было на исходе дня, когда солнце так низко, что и "козырёк" на спасает.
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13k
Killgrave 36 минут назад
Прежде чем ступить на проезжую часть - смотри налево ! Убедись, что тебя пропускают, особенно когда такая "дура" катится, надо вообще дожидаться ее полной остановки. Девушка не знает азов пдд и правил перехода дороги. Камазист привез себе проблем, не контролируя скорость и ситуацию на обочине.
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104
Alexander Sar 45 минут назад
ослепило.... а девочка то же не смотрела куда шла... вот и встретились
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−32
Y V 48 минут назад
Те кто за водителя. А вас не смущает что на встречке, перед переходом, в однополосной дороге, остановилась машина? Может стоит хоть скорость скинуть, не? Или у кого камаз, тот и прав?
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1k
Александр 53 минуты назад
Водителю не нужно было съезжать с дороги, зря он в право вывернул .
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181
Ххх 56 минут назад
Мне сейчас 37 лет, и помню мой папа в глубоком моем детстве( было мне на тот момент около 6 лет) один раз сказал, спокойным и уверенным тоном, не бойся переходить дорогу, тебя обязаны пропустить, но всегда убедись что водитель тебя видит, дай ему шанс тебя не задавить, специально никто давить не будет, но запомни дай ему шанс! И точка он мне больше это не повторял.... я это правило помню и успешно применяю до сих пор. Честно признаюсь иногда приходиться нарушать пдд и в неположенном месте переходить, не перебегать, а переходить, и только после того как меня все участники движения увидят, и никому из водителей сюрпризом не буду
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1k
Ослик Иа на позитиве 58 минут назад
Солнце низко на горизонте и прямо в глаза камазисту...
Девчонка не спешила и может пропустила бы камаз, но автор ролика остановился пропустить и это её психологически сподвигло переходить.
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9k
alexis Час назад
Водитель не опытный, тётки всегда бегут назад (даже если почти перешли), а он правее стал брать.
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9k
Денис Трубочкин Час назад
у нее походу вообще инстинкт самосохранения атрофировался. или специально самовыпилиться хотела...
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5k
Sergey 2 часа назад
водителю пи...да....100% виновен
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7k
Агент Безопасной Национальности Sergey Час назад
К сожалению. Жаль его.
Девушка стояла и тупила при свободной дороге. Причем, переход около остановки и неясно, ждет она автобус или решила перейти.
При приближении КАМАЗа все-таки решила перейти, но даже не посмотрела налево. Когда увидела - сделала неторопливый шажок назад, хотя реально могла "избежать столкновения".
Но виновным признают, к сожалению, камазиста.
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4k
Андрей Крылов 2 часа назад
Папы и мамы, учите своих детей тому, что не надо бросаться под многотонные фуры, автоцистерны и поезда на переходах! А вдруг у них тормоза откажут? И каков тормозной путь даже исправной такой махины!!!! Надо соображать! Не считать, что если ты на пешеходном переходе, то можно вот так, прям перед самой дурой на колёсах бросаться! Это не сказки, в вы не в "домике"!!! Жаль водилу и девчёнку. Но девчонка просто дура!
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9k
alexis Андрей Крылов Час назад
Папы и мамы тоже так ходят- пешеход всегда прав, даже мёртвый. Пока не уберут полное преимущество пешеходов, они будут самоубиваться.
Посмотрел статистику: число сбитых пешеходов снизилось, но число смертей увеличилось.
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2k
Decapitated Headbanger 2 часа назад
Всяких идиотов видел, но такую впервые.... Естественный отбор, водилу жалко, теперь его затаскают
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9k
koleos72 2 часа назад
Тупая пи.зда! Да она стояла, ковырялась , когда он её увидел. Хер такую корову остановишь колом! Дура тупая, когда рожалась, должна была выскользнуть и уеб.аться насмерть! Сколько же она у людей крови попила, если дожила до таких лет!? Поверни ты свою пустую кочерыжку и столько проблем не будет!
4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.11.2014 N 1197)
Всё б.ля!
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4k
dom23 koleos72 49 минут назад
Всё правильно
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360k
Алексей 2 часа назад
посмотреть по сторонам?! а накуя ?? я же по зебре,я права
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−5
Петя 2 часа назад
Что за привычка ждать когда машина приблизится и пойти
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454
Людмила Глонина 2 часа назад
зато она права.. лан жива осталась, в следующий раз тупить не будет и 5 раз посмотрит...
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360k
Алексей Людмила Глонина 2 часа назад
в следующий раз на инвалидной каляске по ходу придется
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332
Сергей иванов 2 часа назад
Водиле премию, дуру добить монтажкой!
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7k
Billi_Bons 2 часа назад
Как тут не вспомнить...
Как тут не вспомнить...
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1k
kotkot 2 часа назад
У нас так часто курицы перед машинами перебегают... Стоят на обочине, ждут чего-то.. Как только машина подъезжает, срываютмя наперерез... Потом перья по всей дороге летают.. Эта курица недалеко интеллектом ушла...
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