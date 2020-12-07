Многотонная автоцистерна: в Волгограде КамАЗ сбил 17-летнюю девушку

В Советском районе Волгограда в поселке Горьковский 54-летний водитель КамАЗа с автоцистерной сбил 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшая девушка с тяжёлыми травмами находится в больнице.
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Девчонка не спешила и может пропустила бы камаз, но автор ролика остановился пропустить и это её психологически сподвигло переходить.
Девушка стояла и тупила при свободной дороге. Причем, переход около остановки и неясно, ждет она автобус или решила перейти.
При приближении КАМАЗа все-таки решила перейти, но даже не посмотрела налево. Когда увидела - сделала неторопливый шажок назад, хотя реально могла "избежать столкновения".
Но виновным признают, к сожалению, камазиста.
Посмотрел статистику: число сбитых пешеходов снизилось, но число смертей увеличилось.
4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.11.2014 N 1197)
Всё б.ля!