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Велокурьер снес коляску с ребенком на юге Москвы

Велокурьер снес коляску с ребенком на юге Москвы (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 сентября 2021 11:36
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   видео   дтп   курьер   
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На пересечении улиц Ясеневая и Елецкая доставщик еды на велосипеде на полном ходу сбил коляску с ребенком.

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Метки: аварии   авто   видео   дтп   курьер   
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22  комментария
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33k
Опаньки Час назад
как же достали эти тетки, в т.ч. с колясками, которые не в курсе, что у нас правосторонне движение, в т.ч. по пешеходным дорожкам.... Пофиг, идут где им нравится и вот маневрируй между ними
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1k
Mowgley 2 часа назад
Малыш вроде отделался рассеченной губой, и дай Бог, чтобы потом без последствий.
А долбо@бу надо бы в отделе полиции предельно доходчиво разъяснить, в чем он неправ. Разъяснить так, чтобы на всю оставшуюся жизнь запомнил.
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3k
Максим 2 часа назад
Когда эти ишаки (ишак раньше занимался перевозкой груза, то есть отсылка не к умственному развитию, почти, а к роду занятий) поймут, что они не имеют права ездить по тротуару, а тут летит на переход в полной уверенности, что прав.
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10k
Karelian 2 часа назад
1. Замечательная реакция мамаши: пофиг на ребенка, сначала вломлю этому оленю.
2. Курьера не защищаю, но он ехал по правой стороне, в отличии от мамаши, которая, видно, привыкла передвигаться в Англии.
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