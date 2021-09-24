Велокурьер снес коляску с ребенком на юге Москвы

514
1
1
На пересечении улиц Ясеневая и Елецкая доставщик еды на велосипеде на полном ходу сбил коляску с ребенком.
Коляска с малышом перевернулась, а шокированная мать тут же принялась колотить виновника столкновения.
Сообщается, что курьер не скрывался с места происшествия. Для разбирательств 21-летнего парня увезли в отдел полиции, а малыша для осмотра в больницу.
Источник:
Ссылки по теме:
- Решила немного срезать: в Волгограде автобус сбил пенсионерку
- Мусоровоз опрокинулся на бок в Петербурге
- Авария дня. Страшное ДТП с погибшими в Иркутской области
- Авария дня. Жесткая сцепка, оказалась совсем не жесткой
- Во Владимире гонщик на «Жигулях» завалил на бок «УАЗик»
18
Понравилось18
Новости партнёров
А долбо@бу надо бы в отделе полиции предельно доходчиво разъяснить, в чем он неправ. Разъяснить так, чтобы на всю оставшуюся жизнь запомнил.
2. Курьера не защищаю, но он ехал по правой стороне, в отличии от мамаши, которая, видно, привыкла передвигаться в Англии.