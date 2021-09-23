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В Коми 39-летний мужчина ехал на МАЗе и буксировал на жесткой сцепке КамАЗ. Вскоре буксируемый грузовик сорвался со сцепки и врезался во встречную "Ладу Ларгус".
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Пострадала 67-летняя женщина, находившаяся за рулем легковушки. У нее диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, переломы грудины, ребер, ног, а также тупую травму живота.
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- двух и более транспортных средств;
"Прицеп" - транспортное средство, не оборудованное двигателем и предназначенное для движения в составе с механизированным транспортным средством.