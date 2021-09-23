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Авария дня. Жесткая сцепка, оказалась совсем не жесткой

Авария дня. Жесткая сцепка, оказалась совсем не жесткой (4 фото + 1 видео)

Автор:
23 сентября 2021 10:40
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   буксировка   видео   дтп   камаз   
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В Коми 39-летний мужчина ехал на МАЗе и буксировал на жесткой сцепке КамАЗ. Вскоре буксируемый грузовик сорвался со сцепки и врезался во встречную "Ладу Ларгус".
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   буксировка   видео   дтп   камаз   
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5  комментариев
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9k
Cornho Час назад
С прицепом на жёсткой сцепке? Не удивлюсь, если он ещё и гружёный был. Какая ж сцепка такое выдержит?
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1k
Feathery 4 минуты назад
20.4. Буксировка запрещается:
...
- двух и более транспортных средств;

"Прицеп" - транспортное средство, не оборудованное двигателем и предназначенное для движения в составе с механизированным транспортным средством.
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28k
Кот Баюн 51 минуту назад
с ребенком еще ближе к баку подьезжать надо было и парковаться, самое место....
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13k
Объект реальности 2 часа назад
хорошо что не подмял.
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2k
Алексей 3 часа назад
А зачем номер замазали? Пусть страна знает своих "хероев".
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