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Авария дня. Страшное ДТП с погибшими в Иркутской области

Авария дня. Страшное ДТП с погибшими в Иркутской области (2 фото + 1 видео)

Автор:
22 сентября 2021 10:55
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   уснул за рулем   
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В Тулунском районе водитель Toyota Ipsum выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой Mercedes-Benz. От полученных травм 64-летний водитель и 47-летний пассажир легковушки скончались.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   уснул за рулем   
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Alexander 56 минут назад
Уснул...
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Александр Касаткин 3 минуты назад
извините, всех не хочу под гребенку одну, но для меня водители праворульных машин в большинстве - "люди с альтернативным мышлением". по крайней мере в нашем городе это отдельная каста. их видно сразу, они ездят по тупому, и часто неадекватно.
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Мафусаил 36 минут назад
мда, пассажир ваще без шансов...
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