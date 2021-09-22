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В Тулунском районе водитель Toyota Ipsum выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой Mercedes-Benz. От полученных травм 64-летний водитель и 47-летний пассажир легковушки скончались.
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