Дамочка подбила сразу два троллейбуса в Чебоксарах

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Автомобилистка на Suzuki заглохла посреди прекрестка улицы Тимофея Кривова и проспекта Максима Горького. Продолжив движение, она столкнулась с двумя троллейбусами.
В ДТП никто не пострадал.
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