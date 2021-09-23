FISHKINET
Сообщество Аварии 4802 поста • 473 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Дамочка подбила сразу два троллейбуса в Чебоксарах

Дамочка подбила сразу два троллейбуса в Чебоксарах (3 фото + 1 видео)

Автор:
23 сентября 2021 12:53
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   троллейбус   
398
3
1
Автомобилистка на Suzuki заглохла посреди прекрестка улицы Тимофея Кривова и проспекта Максима Горького. Продолжив движение, она столкнулась с двумя троллейбусами.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   троллейбус   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Feathery 2 часа назад
По-моему вождение - это совсем не её!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−20
Dmitry 19 минут назад
Водителка?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Евгений 19 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39
Михаил Гребенюк 2 часа назад
ашотик все оплатит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
747
Сергей Ковалев 2 часа назад
Скучненько
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
“Ты совсем тупая? Ты никуда не поедешь!”: чем закончилась семейная разборка в такси “Ты совсем тупая? Ты никуда не поедешь!”: чем закончилась семейная разборка в такси Приехала беда, откуда и не ждали: в Череповце на припаркованный автомобиль сверху съехала машина Приехала беда, откуда и не ждали: в Череповце на припаркованный автомобиль сверху съехала машина Авария дня. В Свердловской области женщина при обгоне столкнулась с фурой Авария дня. В Свердловской области женщина при обгоне столкнулась с фурой Авария дня. Во Владимирской области женщина на «Мазде» устроила смертельное ДТП Авария дня. Во Владимирской области женщина на «Мазде» устроила смертельное ДТП Авария дня. Смертельное ДТП, погибли две женщины Авария дня. Смертельное ДТП, погибли две женщины Залипла в телефон: глупый наезд на пешеходов в Тверской области Залипла в телефон: глупый наезд на пешеходов в Тверской области
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1802200



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Исторические фото, показывающие, как стремительно развивается наша цивилизация
3
97
Исторические фото, показывающие, как стремительно развивается наша цивилизация
Звезды советского кино на снимках, сделанных в 80-е годы
0
15
Звезды советского кино на снимках, сделанных в 80-е годы
Набирающие популярность в сообществах
Jaguar E-Type by Frua & Italsuisse — итальянский взгляд на E-Type
0
0
Jaguar E-Type by Frua & Italsuisse — итальянский взгляд на E-Type
Китайский активист рассказал о происхождении коронавируса в Ухане
0
43
Китайский активист рассказал о происхождении коронавируса в Ухане
Русские в НХЛ
Русские в НХЛ
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А дома Натаху ждала целая гора неглаженного!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#подборка#люди#аварии#автомир#сша#Россия#СССР#звезды#Разное
#Юмор#животные#история#автомобили#картинки#фотографии#в мире#интересное#факты#неудача
#фото#ynews#прикол#дтп#знаменитости#авто аварии#кино#дети#шоу бизнес#фильм

На что жалуетесь?

Вернуться