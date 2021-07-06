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Курьер на электросамокате попал в реанимацию после ДТП в Санкт-Петербурге

Курьер на электросамокате попал в реанимацию после ДТП в Санкт-Петербурге (4 фото + 1 видео)

Автор:
06 июля 2021 12:05
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   видео   доставщик еды   дтп   курьер   электросамокат   
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В Петроградском районе Петербурга доставщик еды на электросамокате врезался в каршеринговый автомобиль. На опубликованных кадрах видно, что курьер двигался по Большому проспекту с односторонним движением "против шерсти" на красный сигнал светофора.

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Метки: аварии   авто   видео   доставщик еды   дтп   курьер   электросамокат   
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20  комментариев
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524
Evita Час назад
Внимательнее надо быть. Независимо от того в Ленинграде ты живёшь, в Риге или ещё где. Жизнь - хрупкая вещь...
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24k
Владимир 4 минуты назад
красиво отскочил чучмек на колесиках
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1k
Вано 23 минуты назад
Ян Тыкс!
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1k
Fara Zolkin Полчаса назад
Я не понимаю, нужно чтобы количество жертв на электро-самокатах, должно расти в геометрической прогрессии? Или нашли власти ждут чего-то сверхъестественного, или как обычно, пока рак на горе свистнет.
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898
GoInDown Полчаса назад
Началось, раньше со скутерами такая ж беда была, секйчас самокаты.
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37k
dima423 48 минут назад
просто епанутый этот курьер... еще и кто то голодным из-за него остался) (ЧЮ)
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513
робт Час назад
запомни курьер яндекс еды
яндекс драйв следит за твоим поведением блэт
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127
Плюшевый Вася Час назад
У каршеринга встречка… ХЗ как на это суд отреагирует. Формально обоюдка.
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103
118 Плюшевый Вася Час назад
Почему обоюдка? каршеринг на зеленый ехал
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3k
Алексей Час назад
я тут видел как парень с девочкой на одном самокате вечером по встречке гнали... интересный у самокатчиков способ самоустраниться
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2k
Vitamin 2 часа назад
Когда же они побьются то все?...
Может на дорогах поспокойнее станет..
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55k
pynh 2 часа назад
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