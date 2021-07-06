Курьер на электросамокате попал в реанимацию после ДТП в Санкт-Петербурге

528
4
1
В Петроградском районе Петербурга доставщик еды на электросамокате врезался в каршеринговый автомобиль. На опубликованных кадрах видно, что курьер двигался по Большому проспекту с односторонним движением "против шерсти" на красный сигнал светофора.
Потерпевшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой, открытым переломом руки и резаными травмами шеи.
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. Cмертельное столкновение на дамбе в Липецке
- Авария дня. Последний обгон "ГАЗелиста" в Новосибирской области
- В Новом Уренгое парень на мощном электросамокате серьезно пострадал в результате ДТП
- Авария дня. Отец и дочь погибли в ДТП в Иркутской области
- Безответственный отец с дочкой на электросамокате попал под машину
Метки: аварии авто видео доставщик еды дтп курьер электросамокат
17
Понравилось17
Новости партнёров
Может на дорогах поспокойнее станет..