Курьер на электросамокате попал в реанимацию после ДТП в Санкт-Петербурге

В Петроградском районе Петербурга доставщик еды на электросамокате врезался в каршеринговый автомобиль. На опубликованных кадрах видно, что курьер двигался по Большому проспекту с односторонним движением "против шерсти" на красный сигнал светофора.

0 Источник: Потерпевшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой, открытым переломом руки и резаными травмами шеи.

Видео опубликовано в групее 78 | НОВОСТИ В Петроградском районе Петербурга доставщик еды на электросамокате врезался в каршеринговый автомобиль. На опубликованных кадрах видно, что курьер двигался по Большому проспекту с односторонним движением "против шерсти" на красный сигнал светофора. 2021-07-06T12:05:33+03:00

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