Они нашли друг друга: ДТП в Краснодарском крае

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В Усть-Лабинском районе мотоциклист летел по встречной полосе и столкнулся с автомобилем Kia Сeed, за рулем которого находилась 21-летняя автомобилистка. Девушка решила развернуться через сплошную линию.
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп мотоциклист хруст
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