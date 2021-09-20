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Они нашли друг друга: ДТП в Краснодарском крае

Они нашли друг друга: ДТП в Краснодарском крае (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 сентября 2021 13:37
Сообщество : Автомир
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
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В Усть-Лабинском районе мотоциклист летел по встречной полосе и столкнулся с автомобилем Kia Сeed, за рулем которого находилась 21-летняя автомобилистка. Девушка решила развернуться через сплошную линию.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
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10  комментариев
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1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
фига она резко ушла ... там на мотике не бывший ее ехал случаем ?
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73k
Павел Юрьевич 21 минуту назад
-2 на урода дороге. Как минимум на год.
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4k
Виктор Штурмаревич 57 минут назад
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13k
aalexey3 2 часа назад
Два дебила - это сила!
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6k
Игорь 2 часа назад
судьба
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13k
Александр 2 часа назад
Биба и Боба....
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3k
Максим 2 часа назад
Встретилось два одиночества. Автомобиль, любящий разворот через сплошную, и хруст, считающий, что сплошная не повод не выехать на встречку
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28k
Fat Lynx 2 часа назад
Какой-то калейдоскоп тупости, пох-у-изма и тупизны.
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