Под Петербургом мотоциклист покалечил свою подружку

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На Приморском шоссе водитель мотоцикла обгонял попутные машины по встречной полосе. У поворота на коттеджный поселок байк влетел в иномарку, которая поворачивала налево.
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп мотоциклист хруст
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(Поворотник у него был включен - видно как мигнул).
Моё мнение - в данной ситуации вины мерса нет вообще. Он посмотрел назад - никого нет, стал отслеживать встречку. Ну а то, что там идёт игра "орлята учатся летать", он не знал.
Окуенное достижение:
- въ-еб-ать подругу и потратить на ее лечение деньги (совесть вряд ли спровоцирует там какие либо переживания);
- въ-еб-ать под разборку мот.. хотя, судя по резине он там уже был на грани.
- въ-еб-ать чужую машину... тоже растраты, но более скромные, чем за пассажира.
- лишиться прав (надеюсь на всегда).
Где? Где люди будут отрабатывать навыки вождения?
У Вас что получается: водитель должен быть подготовлен к езде по городу и по трассе, но готовить его надо не в городе и не на трассе.