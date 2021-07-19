FISHKINET
Сообщество Аварии 4588 постов • 466 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Под Петербургом мотоциклист покалечил свою подружку

Под Петербургом мотоциклист покалечил свою подружку (7 фото + 2 видео)

Автор:
19 июля 2021 12:13
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
813
7
2
На Приморском шоссе водитель мотоцикла обгонял попутные машины по встречной полосе. У поворота на коттеджный поселок байк влетел в иномарку, которая поворачивала налево.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Александр 2 часа назад
Дебил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
*Сергей* 22 минуты назад
Интересно, кто в такой ситуации будет признан виновным?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
341
parhi 41 минуту назад
Хорошо только машину поцарапал и в ней никто не пострадал от этого [мат] и его половинки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Павел Плеханов 49 минут назад
Странно, что ещё никто не сказал, что виноват мерс. Типа не смотрел по зеркалам.
(Поворотник у него был включен - видно как мигнул).
Моё мнение - в данной ситуации вины мерса нет вообще. Он посмотрел назад - никого нет, стал отслеживать встречку. Ну а то, что там идёт игра "орлята учатся летать", он не знал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Василий 2 часа назад
Мерс жалко.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Fat Lynx 2 часа назад
Ну... дол-бо-ёб... чего еще сказать.
Окуенное достижение:
- въ-еб-ать подругу и потратить на ее лечение деньги (совесть вряд ли спровоцирует там какие либо переживания);
- въ-еб-ать под разборку мот.. хотя, судя по резине он там уже был на грани.
- въ-еб-ать чужую машину... тоже растраты, но более скромные, чем за пассажира.
- лишиться прав (надеюсь на всегда).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Олегbl4 2 часа назад
Менять нужно всю систему подготовки на категории А, А1, М (вообще идёт внагрузку к В). Сдать на кат. А чистой воды лоторея-удалось поймать "нейтралку" или нет. Да и сама подготовка-смех. Не преподают никаких навыков езды в городе, только площадка. Поэтому вот такие низколетящие олени и бьются день через день.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
КОСТЯН 2 часа назад
Подругу жалко,,, лучше бы сам ОСЁЛ весь переломался.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Борис Карабанов 2 часа назад
Повезло. Легко отделались. Удар по касательной и место приземления, как специально подготовили. Никак не пойму, кто их так кусает, что это за инфекция такая? Так лететь, да ещё по встречке за сплошной. Случись что, ведь, ни сам затормозить не сможешь, ни другие водители среагировать не успеют. Каждый день фарш на дорогах и опять откуда-то выводятся новые особи, получают инфицированный укус, вылупляют безумные глаза, выкручивают рукоять газа до упора и летят...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Соседи из ада: пользователи интернета об ужасах за стеной Соседи из ада: пользователи интернета об ужасах за стеной Авария дня. В Анапе водитель «Нивы» убил мотоциклиста Авария дня. В Анапе водитель «Нивы» убил мотоциклиста Авария дня. Гонявший на заднем колесе мотоциклист попал в серьезное ДТП Авария дня. Гонявший на заднем колесе мотоциклист попал в серьезное ДТП Авария дня. ДТП с участием мотоциклиста в Петербурге Авария дня. ДТП с участием мотоциклиста в Петербурге Авария дня. На пустом перекрестке столкнулись два мотоциклиста Авария дня. На пустом перекрестке столкнулись два мотоциклиста Авария дня. Двое школьников насмерть разбились на скутере в Ленинградской области Авария дня. Двое школьников насмерть разбились на скутере в Ленинградской области
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1778530



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Удивительная история Милунки Савич
10
59
Удивительная история Милунки Савич
Мурены - могут ли укусить и почему их так любят японки
3
112
Мурены - могут ли укусить и почему их так любят японки
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Все долги на козла отпущения!
0
42
Все долги на козла отпущения!
Вопрос об обязательной вакцинации в Москве поставят на голосование
1
126
Вопрос об обязательной вакцинации в Москве поставят на голосование
Создан пластырь, добывающий электричество из пота человека (5 фото)
Создан пластырь, добывающий электричество из пота человека (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лето 2021
1
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#СССР#удивительно#люди#автомобили#подборка#сша#ynews#смешно
#интересно#факты#кино#в мире#Россия#приколы#роль#автомир#аварии#авто аварии
#Юмор#фотографии#картинки#животные#фильм#прикол#дтп#прикольные#необычно#коронавирус

На что жалуетесь?

Вернуться