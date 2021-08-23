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Жесткое ДТП в Беларуси: чудом все остались живы

Жесткое ДТП в Беларуси: чудом все остались живы (5 фото + 1 видео)

Автор:
23 августа 2021 11:53
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
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На автодороге «Брест-Минск» 34-летняя минчанка на «Фольксвагене» вылетела на встречную полосу и столкнулась с «Маздой» под управлением 25-летней девушки.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
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17  комментариев
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493
Советский Оккупант 3 часа назад
Надо отметить тот факт, что дороги в Белоруссии неплохие. Кстати, а почему "Беларусь"? По-русски правильно - в Белоруссии. Мы же не граждане Белоруссии и живём не в Белоруссии, что бы её по-местечковому называть.
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5k
Станислав 51 минуту назад
Блин, а чего фольц понесло-то? Колесо лопнуло что ли? Ни с того ни с сего в занос пошел.
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−25
Thomsen Час назад
Aleks
Такие как ты (ц)

Вы вольны употреблять любые топонимы, какие захотите, но к чему на личности-то переходить? Я, кажется, Вам не хамил. Автор употребил официальное название соседней страны - в чём проблема?
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−25
Thomsen 2 часа назад
Aleks
По-твоему, авария произошла в трассе "Беларусь"? (ц)

Нет, я говорю о том, что трасса М-1 "Москва- граница РФ" носит название "Беларусь" - к вопросу о совковых рефлексиях "а почему-у-у..??". Я тоже по-старинке называю её Белоруссией, но это не отменяет факта, что современное официальное название соседнего государства - Республика Беларусь.
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341
Aleks Thomsen Час назад
Ты чего несёшь? Что это за бред? Какие "совковые рефлексы"? Ты уборщик или дворник? Так и занимался бы избавлением окружающей среды от продуктов деятельности человека. Уверен в том, что в швабрах и мётлах ты спец. Да и дурной характер, судя по желанию вставить свои деревянные три копейки ни в тему и ни в кассу, у тебя просто на маниакальном уровне - явно указывает на сугубо профессиональное извечное брюзжание. Где в посте "Республика Беларусь"? Ты, когда речь идёт о Литве - называешь её Литовская Республика? Где и кто в обычной жизни их так называет? По-русски все на всём бывшем советском пространстве говорят: в Литве, в Белоруссии, в России, на Украине, в Казахстане, в Грузии и так далее. Никто на русском языке не использует самоназвания в местной транскрипции. Ту же Грузию называют Грузией, а не Сакартвело. Такие как ты всегда стараются обгадить чистейший, свежайший и прозрачнейший родник какими-то помоями...
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−25
Thomsen 2 часа назад
На М-1 ... летом...на сухом асфальте... днём....в лобовую....
Это уже совсем п...ц.
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−25
Thomsen 2 часа назад
Советский Оккупант
Кстати, а почему "Беларусь"? (ц)

Прикинь, федеральная трасса М-1 называется "Беларусь". Полундра - в Росавтодоре БЧБшники окопались!!!
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341
Aleks Thomsen 2 часа назад
"Жесткое ДТП в Беларуси". По-твоему, авария произошла в трассе "Беларусь"? В таком случае НА трассе "Беларусь". Ты тут один такой записной клоун, что на потеху публике или есть аналогичные скоморохи?
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20k
sportage030 2 часа назад
Встретились две 3.14зды.
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1k
kosterok 3 часа назад
Ничего себе в Белорусии дороги... Нам бы такие... По крайней мере в Новосибирской области таких не найдешь даже на федеральной трассе...
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2k
Евгений Кондратьев 3 часа назад
Бэээм бля...ть!
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3k
Виктор Штурмаревич 3 часа назад
Опять чучело залипшее
в смарте наделало беды.
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