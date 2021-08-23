Жесткое ДТП в Беларуси: чудом все остались живы

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На автодороге «Брест-Минск» 34-летняя минчанка на «Фольксвагене» вылетела на встречную полосу и столкнулась с «Маздой» под управлением 25-летней девушки.
В «Фольксвагене» ехал 3-летний ребёнок в детском удерживающем устройстве на переднем сиденье. Ребенку врачи скорой наложили шину на ногу, забрали в карету.
Женщину из «Фольксвагена» доставали спасатели. Девушка из «Мазды» смогла выбраться самостоятельно.
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп мотоциклист хруст
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Такие как ты (ц)
Вы вольны употреблять любые топонимы, какие захотите, но к чему на личности-то переходить? Я, кажется, Вам не хамил. Автор употребил официальное название соседней страны - в чём проблема?
По-твоему, авария произошла в трассе "Беларусь"? (ц)
Нет, я говорю о том, что трасса М-1 "Москва- граница РФ" носит название "Беларусь" - к вопросу о совковых рефлексиях "а почему-у-у..??". Я тоже по-старинке называю её Белоруссией, но это не отменяет факта, что современное официальное название соседнего государства - Республика Беларусь.
Это уже совсем п...ц.
Кстати, а почему "Беларусь"? (ц)
Прикинь, федеральная трасса М-1 называется "Беларусь". Полундра - в Росавтодоре БЧБшники окопались!!!