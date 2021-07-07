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На улице Воскресенской в Солигорске 25-летний мотоциклист разбился насмерть при столкновении с поворачивающей легковушкой. На видео видно, как погибший гоняет на заднем колесе.
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Метки: аварии авария дня авто авто аварии видео дтп мотоциклист хруст
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о покойниках надо говорить либо хорошо , либо правду . поэтому скажу следующее . если у человека не хватало ума и он носился по городу днём, подвергая опасности других людей . не думая о том что сейчас каникулы и в любой момент на дороге мог оказаться ребёнок, да и просто летая и нарушая скоростной режим этот хруст не думал ни о чём . туда ему и дорога .
жаль хозяина авто в который он влетел.
В общем-то закономерно.
Недавно заминусили за похожий коммент, защитники двухколёсных придурков, набегайте, я опять тут. Расскажите мне, что он ехал по правилам, 79 кмч в населенном пункте, а все остальные не пропустили помеху.
Заранее упрошу у всех адекватных водителей прощения за здоровый цинизм, НО, БЛ, у тебя и свадьба впереди, и вся жизнь, а тебе самому пох на эту жизнь...
Жалко того, кто его любил, девушку, родню, друзей, им это горе не нужно было.