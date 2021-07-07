FISHKINET
Сообщество Аварии 4537 постов • 465 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Авария дня. Мототрюкач из Беларуси разбился за неделю до собственной свадьбы

Авария дня. Мототрюкач из Беларуси разбился за неделю до собственной свадьбы (6 фото + 1 видео)

Автор:
07 июля 2021 10:35
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
1523
6
1
Открыть все картинки 18+
На улице Воскресенской в Солигорске 25-летний мотоциклист разбился насмерть при столкновении с поворачивающей легковушкой. На видео видно, как погибший гоняет на заднем колесе.
Предыдущая часть

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
33
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
33  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
ТАНЬКА - ПРИЗРАК ХРЕНОДЕЛА ))) 2 часа назад
ну что ж теперь он6 точно не передаст свои гены следующему поколению. и это хорошо!
о покойниках надо говорить либо хорошо , либо правду . поэтому скажу следующее . если у человека не хватало ума и он носился по городу днём, подвергая опасности других людей . не думая о том что сейчас каникулы и в любой момент на дороге мог оказаться ребёнок, да и просто летая и нарушая скоростной режим этот хруст не думал ни о чём . туда ему и дорога .
жаль хозяина авто в который он влетел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Александр 12 минут назад
Я сам двухколёсный, но тут даже рад, что одним долб...ом меньше стало.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
968
Леший 18 минут назад
для таких в аду отдельный котёл есть.........
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Fat Lynx 21 минуту назад
Вот же [мат]!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Владислав Грецов Полчаса назад
у нас подобный так же понтовался....проедет через пункт оплаты и наваливает на заднем колесе....потом пропал.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Дмитрий Полчаса назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Александр 37 минут назад
Дурилка не умная. Зря заблокировал переднее колесо, да и вообще, по дебильному ездил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
577
Питер Крузо Час назад
даихуйсним
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
Viktor Час назад
Жалко только водилу тачки - будут большие проблемы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Юлия Час назад
Я вовсе не против людей, которые ради дозы адреналина рискуют своей жизнью, но никто не имеет права рисковать жизнями других, никто! Вот сам хоть иди об стену убейся, но не смей нарушать технику безопасности там, где есть еще кто-то кроме тебя. В этой ситуации жаль только водителя авто, а невесте повезло, встретит еще нормального парня и, возможно, не останется вдовой и матерью-одиночкой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
JulZh Час назад
Ну с этим чёртом всё понятно
А в машине то никто не пострадал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
babuby Час назад
Скорость мотоцикла никак не соответствовала безопасной! Ну вот не мог он вовремя среагировать на внезапно изменяющуюся дорожную обстановку! Водитель конечно тоже виноват, тут сомнений нет, но мотоциклист обязан был ехать с адекватной скоростью.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Заряд бодрости Час назад
Красиво уйти надо тоже уметь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Вася Час назад
морда не обезображена интеллектом, а если бы автобус с детьми ехал ?!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Объект реальности Час назад
А ведь на заднем сиденье могли быть пасажири и даже ребенок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Енот Полиграфович 2 часа назад
Угроза для окружающих.Почему не на треке, почему на оживленной улице? Ему было похер на жизнь, здоровье людей что вокруг, мне так же похер на него. Это его выбор, лучше бы уе..ся бы об столб, так водителю авто проблем принес.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Eltiftel 2 часа назад
ну и х... с ним... сам виноват
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Борис Карабанов 2 часа назад
Будь моя воля, то я бы запретил мотоциклы на дорогах общего пользования. Да, раньше мотоцикл был незаменимым помощником. Это рыбалка, охота, сенокос, дача и проч.. Сегодня мотоцикл стал не средством передвижения, а исключительно средством выкобенивания и создания опасных ситуаций. Носятся днём, а особенно ночью, как укушенные туда-сюда с диким рёвом и ни фига нет на них управы - всё законно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vitamin 2 часа назад
Естественный отбор в действии. Еще минус один. Может правда на дорогах поспокойнее станет...
Недавно заминусили за похожий коммент, защитники двухколёсных придурков, набегайте, я опять тут. Расскажите мне, что он ехал по правилам, 79 кмч в населенном пункте, а все остальные не пропустили помеху.
Заранее упрошу у всех адекватных водителей прощения за здоровый цинизм, НО, БЛ, у тебя и свадьба впереди, и вся жизнь, а тебе самому пох на эту жизнь...
Жалко того, кто его любил, девушку, родню, друзей, им это горе не нужно было.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Андрей А 2 часа назад
Естественный отбор
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 1 комментарий
Показать ещё
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото) 19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото) Авария дня. Гонявший на заднем колесе мотоциклист попал в серьезное ДТП Авария дня. Гонявший на заднем колесе мотоциклист попал в серьезное ДТП Авария дня. Мотоциклист получил тяжелые травмы в Новосибирске Авария дня. Мотоциклист получил тяжелые травмы в Новосибирске Авария дня. Двое школьников насмерть разбились на скутере в Ленинградской области Авария дня. Двое школьников насмерть разбились на скутере в Ленинградской области Авария дня. В Анапе водитель «Нивы» убил мотоциклиста Авария дня. В Анапе водитель «Нивы» убил мотоциклиста Авария дня. На пустом перекрестке столкнулись два мотоциклиста Авария дня. На пустом перекрестке столкнулись два мотоциклиста
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1774230



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
15 кинодеталей, которые мало кто может заметить с первого раза
3
73
15 кинодеталей, которые мало кто может заметить с первого раза
Рукалицо: случаи, когда американцы выпалили то, за что должно быть стыдно
7
278
Рукалицо: случаи, когда американцы выпалили то, за что должно быть стыдно
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
0
Автовсячина
5 странных ляпов на картинах
1
21
5 странных ляпов на картинах
OUKITEL C21 Pro - доступный смартфон со стильным дизайном
OUKITEL C21 Pro - доступный смартфон со стильным дизайном
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Дружба народов длится, пока есть общий ресурс
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#ynews#автомир#дтп#СССР#прикол#познавательно#в мире#приколы
#Юмор#история#интересное#подборка#аварии#фотографии#позитив#спорт#истории#сша
#интересно#люди#автомобили#Россия#животные#картинки#авто аварии#природа#кино#новости

На что жалуетесь?

Вернуться