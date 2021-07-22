В Витебске пьяный водитель пытался скрыться от ГАИ и въехал в частный дом

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19 июля, около 5 утра в Витебске 22-летний пьяный водитель за рулем автомобиля Audi А6 попытался скрыться от экипажа ГАИ, но не справился с управлением и пробил кирпичную стену частного дома.
Водитель и его две пассажирки пытались убежать, но были задержаны. Они отказались от прохождения медицинского освидетельствования.
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