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В Витебске пьяный водитель пытался скрыться от ГАИ и въехал в частный дом

В Витебске пьяный водитель пытался скрыться от ГАИ и въехал в частный дом (2 фото + 1 видео)

Автор:
22 июля 2021 11:33
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
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19 июля, около 5 утра в Витебске 22-летний пьяный водитель за рулем автомобиля Audi А6 попытался скрыться от экипажа ГАИ, но не справился с управлением и пробил кирпичную стену частного дома.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
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10  комментариев
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5k
Станислав 2 часа назад
Показалось, что на тракторе мигалка стоит ))
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Михаил Зинченко Станислав 2 часа назад
почему показалось? она там есть, трактор наверное как эвакуатор работает
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6k
klop 11 минут назад
Из всего этого видео мне понравилась Надюша Касперович, так выразительно она рассказывает.
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−6
хобит 54 минуты назад
та они унитаз не поделили ...
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31k
Григорий Час назад
а пассажирки-то чего убегали? Их вроде привлечь не за что, ехать пьяными на пассажирском сидении вроде пока не запрещено
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22k
Юрьевич 2 часа назад
Ну хоть какое то событие
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41k
Элек Мек 2 часа назад
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