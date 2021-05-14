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Авария дня. Гонявший на заднем колесе мотоциклист попал в серьезное ДТП

Авария дня. Гонявший на заднем колесе мотоциклист попал в серьезное ДТП (2 фото + 1 видео)

Автор:
14 мая 2021 11:36
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
886
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В центре Красноярска 31-летний мотоциклист гонял на заднем колесе и на пересечении проспекта Мира и улицы Кирова столкнулся с автомобилем. От удара мотоцикл улетел на тротуар, где в этом время стояли пешеходы.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
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40  комментариев
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8k
Иван Акимов 3 часа назад
Больше никогда не поедет. Это даже лучше чем зона! Весь остаток жизни он будет жрать обезбаливающие.
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2k
Руслан 20 минут назад
Самое обидное, что по ПДД виноват водитель Хонды. А эти гонщики на мотоциклах из года в год каждую весну расшибаются, уже даже не жалко их.
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1k
Иван 38 минут назад
Забавно, что в списке полученных травм отсутствует травмы мозга - видимо отсутствует!!!
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21
Сигизмунд Лазаревич 40 минут назад
Самая частая причина травмы мотоциклистов, это поворот-разворот машин из встречного ряда. Впрочем на видео не мотоциклист, а хрустик.
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21
Сигизмунд Лазаревич Сергей 10 минут назад
таки нет
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883
Kruma Час назад
очередной хрустик, слава Богу, что никто не пострадал!
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16k
Александр Час назад
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10k
ЕвгенийДончак Час назад
Очень эффектно получилось!


Надеюсь, что люди в автомобиле не пострадали.
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50k
Нанук Паналык 2 часа назад
Накуя перечеслять все его переломы? Главное люди не пострадали!
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61
118 2 часа назад
Быстро поедешь -медленно понесут
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780
Sergei 2 часа назад
Ампутировать ему ногу одну, пусть гоняет на другой.
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27k
Fat Lynx 2 часа назад
Я вожу и мот и машину. Когда первый раз сел за руль автомобиля, я стал очень осторожным пешеходом... Когда первый раз поехал на моте в городе, стал пипец как осторожно водить машину. Например, если мне предстоит левый поворот, я всегда смотрю мотоциклистов - это прям фишечка такая... пунктик... Большинство автомобилистов поворачивают вслепую: КАМАЗа нет - ПАПИСТАФАЛЛИ! Мое личное мнение: левые повороты надо запретить на-х-у-й или они все должны быть с отведенной полосы, с запретом движения прямо встречному потоку.
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159
Glassy Fat Lynx 18 минут назад
Да именно это я и имею в виду. И зачем в данном случае мне в зеркале ждать мотоциклиста. Раньше был такой пункт правил, могу ошибаться, но смысле следующий: "Каждый участник дорожного движения может расчитывать на соблюдение ПДД другими участниками...", его упразднили, а я отвыкнуть никак не могу.
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159
Glassy Max Lu 10 минут назад
"т.к. какой идиот будет нарушать выше перечисленные 2 правила?"... вы что? Лучше левый поворт запретить. Я уже давно вижу, что права сейчас продаются без опции "изучим ПДД" и каждый их трактует так как ему вздумается и вносит всякие предложения по изменению.
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16k
Александр Сучков 2 часа назад
самый, что не на есть- хруст!
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6k
GrblFF 2 часа назад
Задолбал гонять по ночам под окнами.
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3k
Горожанин 3 часа назад
"Перелом затылочной кости"...

Навечно головную боль себе заработал.
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13k
Booka1a 3 часа назад
тройное сальто! красава!
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8k
Alexander 3 часа назад
Дебила кусок, на...
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