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В центре Красноярска 31-летний мотоциклист гонял на заднем колесе и на пересечении проспекта Мира и улицы Кирова столкнулся с автомобилем. От удара мотоцикл улетел на тротуар, где в этом время стояли пешеходы.
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Мотоциклист получил перелом 6-ти рёбер справа. Перелом всех рёбер слева. Перелом таза. Перелом затылочной кости. Перелом левой голени. Перелом правой пяточной кости. Вывих головки правого плеча. Травматический шок.
Спасла экипировка и шлем.
Спасла экипировка и шлем.
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Надеюсь, что люди в автомобиле не пострадали.
А если вот поворот на лево организован так, как на видео, то это значит, что вообще никто не заморачивался... формальный подход к проблеме.
Навечно головную боль себе заработал.