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Водитель из Смоленска чуть не сбил девушку на «зебре» и вдобавок обматерил её

Водитель из Смоленска чуть не сбил девушку на «зебре» и вдобавок обматерил её (1 фото + 2 видео)

Автор:
10 сентября 2021 12:52
Сообщество : Аварии
Метки: авто   автохам   видео   дтп   пдд   пешеход   пешеходный переход   
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Водителю автомобиля с регистратором не понравилось, как девушка стала переходить дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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Метки: авто   автохам   видео   дтп   пдд   пешеход   пешеходный переход   
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35  комментариев
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33k
Опаньки Час назад
возможно автор просто поругался со своим парнем и был не в духе
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6k
workmen77 7 минут назад
Такое впечатление, что этот дятел впервые в жизни увидел пешехода, переходящего на зебре и был этим очень удивлен и возмущен.
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5k
Александр Зотов 24 минуты назад
ну как бы водятел правильно ей сказал - курица и есть, даже не посмотрела по сторонам, есть машины или нет
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22k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
Ну пешеход все же должна была для начала остановиться у края проезжей части, убедиться что ее пропускают и только потом переходить. А то с таким подходом на ее надгробии можно будет написать "Умерла, за то была права".
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35k
Alex Полчаса назад
Водила - баран тупой.
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3k
V2.Smirnov 48 минут назад
Я тут обычно ругаю пешеходов, которые выпрыгивают на дорогу... Но тут - пешеход прав 100%
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5k
Свирепый Бамбр 51 минуту назад
С водятлом все ясно, но тёлыч совсем не дорожит своей жизнью.
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12k
Вася Час назад
курица говоришь ? на себя посмотри, петух
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13k
Роберт Шекли Час назад
Это яркий представитель тех, кто при ДТП с пешеходами сразу верещат о том, что "Пешеход ОБЯЗАН убедиться в том, что его пропускают"

На кол утырка
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2k
Евгений Кондратьев Час назад
Такое чувство- что вождение автомобиля некоторым людям доставляет адские страдания. Чуть что- маты, драки, вырывание волос на жопе.
Надо ввести конские налоги на владение автомобилем, штрафы увеличить в 10 раз, запретить старые тазы по экологич.нормам. И все сразу станут счастливыми пешеходами
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935
GoInDown Час назад
С "водилой" все понятно, но и пешеход тот еще камикадзе, в гробу оно ведь без разницы прав ты или виноват.
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27k
EvilHomer Час назад
Рег бесспорно долб@йоб, но сука, кегля не лучше, тоже обязана соблюдать ПДД пункт 4.5.
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3k
Том Сойер Час назад
Это не водитель - это ПИ.ДАРАС!!!!
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9k
Cornho 2 часа назад
Этот утырок ещё и разворачиваться поехал??
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5k
Ya 2 часа назад
Придурок похоже еще разворачивается(в конце ролика) и собрался ехать выяснять отношения? Ну пусть себе еще и срок намотает.
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24k
Батончик с маком 2 часа назад
Насосал на права
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3k
RomaXz 2 часа назад
Тупой идиот. Надеюсь, ц человека в машине напротив был регистратор, и он видео в полицию отправил
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3k
Димка Смола/67 2 часа назад
и нет светофоров !!!
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4
YaRabotyaga 2 часа назад
Он действительно думает, что прав? Был бы мужик, молча бы поехал, еще бы извинился
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3k
Димка Смола/67 2 часа назад
Виноват конечно водила !!! Но это Миловидово это Жоп@ там нужны светофоры а поставят их тогда боюсь когда уже случится беда !!! Власти Смоленска наср@ть на людей с высокой колокольни я точно знаю что писали местные жители просьбы и жалобы а воз и ныне там !!!
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2k
Gelosum 2 часа назад
автор [мат] а н ь к о, была бы там не девочка , а мужик, то даже не сигналил бы.
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