Водитель из Смоленска чуть не сбил девушку на «зебре» и вдобавок обматерил её

1122
1
2
Водителю автомобиля с регистратором не понравилось, как девушка стала переходить дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Присутствует ненормативная лексика!
Копия видео. Вдруг автор не выдержит критики и удалит оригинал
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Авария дня. Наркоман сбил ребенка на пешеходном переходе
- Авария дня. В Севастополе на «зебре» водитель сбил девушку
- Залипла в телефон: глупый наезд на пешеходов в Тверской области
- Женщина с велосипедом спровоцировала ДТП в Ивановской области
- Под Екатеринбургом водитель отвлекся на своего ребенка и сбил чужого
41
Понравилось41
Новости партнёров
На кол утырка
Надо ввести конские налоги на владение автомобилем, штрафы увеличить в 10 раз, запретить старые тазы по экологич.нормам. И все сразу станут счастливыми пешеходами