Женщина с велосипедом спровоцировала ДТП в Ивановской области

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Под Шуей пожилая велосипедистка решила неспешно перейти дорогу и спровоцировала ДТП. Водитель успел увести машину на встречную полосу, зацепив велосипед женщины.
Велосипедистке выписали штраф за переход в неположенном месте, а водителя обвинили в пересечении сплошной линии и выезде на полосу встречного движения.
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Не знаю, но у меня больше всего вопрос к сотрудникам полиции, которые штрафы выписывали ...
Штаф, похоже, выписывали мимикрокодилы, никогда не читавшие ПДД в части пешеходов, ибо привыкли грабить автомобилистов. А к слепошарому летуну у меня тоже вопросы есть.