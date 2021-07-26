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Женщина с велосипедом спровоцировала ДТП в Ивановской области

Женщина с велосипедом спровоцировала ДТП в Ивановской области (2 фото + 1 видео)

Автор:
26 июля 2021 12:08
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешеход   повезло   
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Под Шуей пожилая велосипедистка решила неспешно перейти дорогу и спровоцировала ДТП. Водитель успел увести машину на встречную полосу, зацепив велосипед женщины.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешеход   повезло   
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15  комментариев
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146
Илья 2 часа назад
Можно ли взыскать с бабки стоимость ремонта авто?
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21k
Михаил Сметанкин 21 минуту назад
Ну и конечно же, ей за это ничего не будет
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10k
Karelian 41 минуту назад
Вот вроде рено, а тормоза то вазовские )))
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6k
Дарья 49 минут назад
Перед водителем не было ни одной машины до горизонта. Он хорошо видел бабку, тем более с велосипедом - издалека видно. Куда ж он так спешил, что даже успел на обочину?
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13k
Jearom 59 минут назад
Баба - дура... но почему так водителей клинит на педали газа? видишь - странный пешеход - скинь ты скорость, лучше лишний раз затормозить, чем потом по ремонтам мыкаться.
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786
Кардинал Час назад
Овца!
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286
Dmitry Час назад
Из-за нее три машины расфигачились, возможно, пострадали люди, а она подняла кофту, осмотрела велик и пошла дальше даже не посмотрев на результаты спровоцированного ДТП.
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8k
ScorpionDS 2 часа назад
Велосипедистке все же нужно было где-то перейти дорогу или ей надо было идти 20 км до ближайшего пешеходного перехода, а водителю нужно было ее сбить, что бы не платить штраф за пересечение сплошной?

Не знаю, но у меня больше всего вопрос к сотрудникам полиции, которые штрафы выписывали ...
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9k
Александр 2 часа назад
Так-то да, надо было по тормозам и никуда не сворачивать.
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119
ford029 2 часа назад
Долбо@б на дорогу смотри
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