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Жуткое ДТП: в Магнитогорске водитель на полном ходу сбил юного велосипедиста

Жуткое ДТП: в Магнитогорске водитель на полном ходу сбил юного велосипедиста (3 фото + 1 видео)

Автор:
13 апреля 2021 12:28
Сообщество : Аварии
Метки: Велосипедист   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешеходный переход   
1385
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На Западном шоссе 35-летний водитель за рулем автомобиля Daewoo Nexia сбил несовершеннолетнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

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Метки: Велосипедист   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешеходный переход   
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31  комментарий
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40k
Александр 2 часа назад
Вот сколько дуракам не говори - чтоб слазили с велика на пешеходных переходах - никто не слушает - доходит только через реанимацию
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10
Vlad 3 минуты назад
Красавчик! Хорошая попытка самовыпилиться :-)
ЗЫ. Сам слажу с вела на нерегулируемых переходах.
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39
Roman 7 минут назад
Сколько дебилам не говори город не трек для гонок , а перед пешеходным тем более не регулируемым дучше притормаживать всегда!
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10k
Великий Кормчий 14 минут назад
Увидел кучу детей у дороги с великами...
Лучше тормозить до полной остановки...
Тем более у перехода.
Водила грубо нарушил. Но по факту велосипедятел должен был слезть с велика, и хотя бы по сторонам глянуть.
Так что веломан сам спровоцировал дтп.
Надеюсь он оклимается а водятла не сильно накажут.
Урок обоим на всю жизнь
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−34
EE 14 минут назад
рюкзак видимо спас малого, приличных таких размеров
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1k
ssdeep 19 минут назад
Он его просто не видел из за пешеходов и да наглядное пособие почему на переходе надо спешиваться.
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15k
Александр 53 минуты назад
Водила, конечно, гомосексуалист, НО в данном случае он, внезапно, оказался прав! Этот гомик, не сбил пешехода, а попал в ДТП, с велосипедистом, проезжающим по переходу. Такие дела, щегол, должен был спешится и немного вертеть башкой, мониторя неадекватных дебилов на колесах- его жизнь и здоровье, это его обязанность.

Но я всё равно презираю черта на нексии.
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33k
AGM Час назад
дуэ нексия это уже давно маркер идиота за рулём. не хочу обобщать, но кретинов, плюющих не только на ПДД но и на здравый смысл, за рулём этих машин вижу с завидной регулярностью. вот прям манит их она. но и подросток здесь очередной раз продемнострировал почему по пешеходному переходу надо переходить, а не проезжать на велике.
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1k
ssdeep AGM 17 минут назад
что за дискриминация по автомобилю? тогда туда надо добавить бмвводов и опелеводов
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55k
Парагвайский шпион Час назад
Не удивлюсь, если водятел в телефон пялился. Я тут шел вчера по улице и смотрел на водил. Грубо, из ста встреченных, только один смотрел на дорогу. И то, он был за рулем Мерина S-класса, так что, очевидно - профи. А все остальные - НУ ВСЕ, с телефонами перед носом... Москва, Лесная улица.
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1k
Провокатор Час назад
Водитель посидит, подумает и в следующий раз будет оттормаживаться перед пешеходным переходом. Хотя за руль не скоро сядет. Ласточку свою продаст чтобы адвоката оплатить, плюс пацану лечение и восстановление оплачивать так что на пешкарусе будет "ездить".
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15k
Александр Провокатор Полчаса назад
Какая причина посадки? Водила не сбил пешика, а попал в ДТП, которое устроил велосипедист, проезжая по переходу.

Так что сильно не фантазируй, на тему, кто кому платить будет и что делать.
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1k
Провокатор Александр 9 минут назад
Давай мечтай, прикольно потом такие как ты глазками хлопают.
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15k
Александр Провокатор 4 минуты назад
Твои фантазии всё больше напоминают бред больного, прикольно ему, когда глазками хлопают...
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5k
Пепелац Час назад
У пешеходного перехода люди? Больше газу-проскочим...
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1
Иван Зиновьев 2 часа назад
Зато внимательнее теперь будет....если выживет
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15k
Александр Иван Зиновьев Час назад
Сказано, что щегол получил амнезию. Он не выучит урок, потому что не вспомнит, почему его расплющило по лобовухе.
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−22
alex 2 часа назад
водятла за решетку, а подростку (дай бог чтобы выжил) пешком ходить опасно, не то что на лисапеде, сколько раз можно говорить что переход сука ПЕШЕХОДНЫЙ!
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13k
Совранский alex Час назад
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12k
Роберт Шекли 2 часа назад
Водитель, видя ребят у края пешеходного перехода, даже и не намеревался останавливаться
Это нужно быть редким дебилом, чтобы не спрогнозировать ситуацию
Но он, видимо, из тех, кто считает, что пешеход везде всем обязан...
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7k
Alexandr Barhudarov Роберт Шекли 2 часа назад
Сбил он не пешехода , а велосипедиста который был там где не имел права быть. А так то да водила обязан был тормознуть и пропустить всех.
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2k
V2.Smirnov Роберт Шекли 2 часа назад
Так водила его не видел. Те, кого он видел - его пропускали. Замедлиться, конечно, надо было, но это из разряда ДДД, как когда опережая автобус на остановке притормаживаешь - вдруг какой идиот из-за него выпрыгнет.
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36k
dima423 2 часа назад
Я часто виню пешеходов в таких ДТП, и тут есть вина пацана конечно... но водила тварь та еще...видит же стоит толпа людей, на нерегулируемом ПП, ты должен их пропустить, куда ты летишь то?
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415
Александр dima423 2 часа назад
вывод: виноваты оба
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2k
V2.Smirnov dima423 2 часа назад
Не должен. Точнее, должен, если они переходят. Другое дело, что, нормальные люди притормозят "как бы чего не вышло", вдруг кто переходить начнет.
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−3
Александр Черкашин 2 часа назад
Водила гондон- это естественно. Но твоя жизнь и здоровье зависит только от тебя- по сторонам смотреть при пересечении пешеходного перехода необходимо, это ещё никому не вредило.
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1k
Максим Александр Черкашин 2 часа назад
А в чём это водитель провинился перед Вами? Только потому что Вы не знаете ПДД и раскидываетесь словами как женщина в истерике?
Велосипедист обязан спешиться на пешеходном переходе, в противном случае он управляет транспортным средством и нарушает ПДД, двигаясь по пешеходному переходу. А так же обязан убедиться в безопасности перехода, если он пешеход.
Так что сдается мне, что тут скорее велосипедист заслуживает ругани.
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2k
Ухалус Посовиномус Максим 2 часа назад
НУ тут оба хороши. Водила, видя пешеходов у перехода, не сбавил скорости (сам вожу и знаю, что от дурака на обочине чего угодно ждать можно) и сопляк на ПДД хрен положил. Был бы он пешком, успел бы отскочить, даже и ценой вела в худшем случае
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1k
Максим Ухалус Посовиномус 2 часа назад
Я не оправдываю никого, порекомендовал не быть столь категоричным. И на самом деле последнее время я не слишком жалую велосипедистов, они ездят, пользуясь лишь остатками спинного мозга в копчике. По тротуарам, переходам и дорогам. Ощущение, что заработал режим бессмертия.
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2k
V2.Smirnov Ухалус Посовиномус 2 часа назад
Да был бы пацан на переднем плане - водила оттормозился бы. Он же его вообще не видел - его другие пацаны загораживали.
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