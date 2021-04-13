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На Западном шоссе 35-летний водитель за рулем автомобиля Daewoo Nexia сбил несовершеннолетнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
15-летний пострадавший госпитализирован в отделение реанимации. Подросток получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ретроградную амнезию, ушиб затылка и левого голеностопного сустава, ссадины.
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ЗЫ. Сам слажу с вела на нерегулируемых переходах.
Лучше тормозить до полной остановки...
Тем более у перехода.
Водила грубо нарушил. Но по факту велосипедятел должен был слезть с велика, и хотя бы по сторонам глянуть.
Так что веломан сам спровоцировал дтп.
Надеюсь он оклимается а водятла не сильно накажут.
Урок обоим на всю жизнь
Но я всё равно презираю черта на нексии.
Так что сильно не фантазируй, на тему, кто кому платить будет и что делать.
Это нужно быть редким дебилом, чтобы не спрогнозировать ситуацию
Но он, видимо, из тех, кто считает, что пешеход везде всем обязан...
Велосипедист обязан спешиться на пешеходном переходе, в противном случае он управляет транспортным средством и нарушает ПДД, двигаясь по пешеходному переходу. А так же обязан убедиться в безопасности перехода, если он пешеход.
Так что сдается мне, что тут скорее велосипедист заслуживает ругани.