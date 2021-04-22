Роскошный дом на колесах с двумя санузлами и тайной спальней

Внешне гигантский дом на колёсах ничем не отличается от обычного туристического автобуса. Однако, попав внутрь, понимаешь, что машина на самом деле является не тем, чем кажется. Роскошный интерьер автокемпера отделан кожей и натуральным деревом, пол выложен из мрамора, а в отделке элементов салона использовали стекло и даже углепластик.