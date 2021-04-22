Роскошный дом на колесах с двумя санузлами и тайной спальней

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Prevost Featherlite H3 45 2007 года выпуска, продается во Флориде по цене менее 500,000 долларов. Этот гигантский дом на колёсах имеет роскошный интереьер, отделанный деревом и кожей.
Внешне гигантский дом на колёсах ничем не отличается от обычного туристического автобуса. Однако, попав внутрь, понимаешь, что машина на самом деле является не тем, чем кажется. Роскошный интерьер автокемпера отделан кожей и натуральным деревом, пол выложен из мрамора, а в отделке элементов салона использовали стекло и даже углепластик.
Внутри дома на колёсах можно найти две вместительных спальни, обеденную зону, включающую в себя полноценную кухню с плитой, СВЧ-печь и раковину. Кроме того, автокемпер оборудован двумя санузлами с душевыми кабинами и стиральными машинами. Во время стоянки стены дома для путешествий можно раздвинуть, ещё больше увеличив внутреннее пространство.
Помимо внутренней роскоши, ещё одной особенностью дома на колёсах является потайная комната, расположенная в одном из багажных отсеков. Попасть в скрытое от посторонних глаз пространство можно с улицы или через специальный люк в полу салона. В потайном помещении провели освещение, систему вентиляции, а также установили два телевизора.
В движение роскошный автокемпер приводит дизельный двигатель мощностью 515 лошадиных сил, который работает в паре с автоматической трансмиссией. За уникальный дом на колёсах с пробегом 154 000 километров владелец просит 500 000 долларов (примерно 38 миллионов рублей по текущему курсу).
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