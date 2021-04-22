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Роскошный дом на колесах с двумя санузлами и тайной спальней

Роскошный дом на колесах с двумя санузлами и тайной спальней (24 фото + 1 видео)

Автор:
22 апреля 2021 13:14
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автобус   автодом   автомир   дом на колесах   кемпер   
1149
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1
Prevost Featherlite H3 45 2007 года выпуска, продается во Флориде по цене менее 500,000 долларов. Этот гигантский дом на колёсах имеет роскошный интереьер, отделанный деревом и кожей.

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Метки: авто   автобус   автодом   автомир   дом на колесах   кемпер   
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8  комментариев
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523
Шурман 3 часа назад
Это называется в шизду семью мне и с млядью хорошо одному . Ну и куда это картыо ставить ?в Европе за его стоянку без штанов можно остаться , обычный кемпинг не даст доступ такой махине , стандартные типа химера пожалуйста или прицепы тоже но такое нет , тем более подключение воды и отвод канализации и + электрика , стоянка на сутки у озера это 40 евро с полным подключениями + за электрику отдельная цена по счётчику , это тоже самое как лодку поставить у причала , порту заплати , причалу заплати + остальное .
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9k
Голос Вселенной 56 минут назад
У меня есть товарищ, работали когда-то вместе. Рассказывал такое.
Есть у него свой товарищ, развелся он с женой, осталась однушка своя. Ну он ее продал, купил фуру с американским дизайном - ну когда движок не под ж*опой, а впереди под капотом.... Там и кровать есть сзади, и вещи есть куда класть. Короче, дальнобойствовал в этой фуре и жил прямо в ней. Через три года отбил бабло и опять купил квартиру...
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539
Лимонадный Джо Час назад
Для наших зим это то,что доктор прописал! Да и ещё и дороги поспособствуют.
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12k
alexis 3 часа назад
На рыбалку нормально.
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