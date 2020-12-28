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Экспедиционный кемпер Toyota Land Cruiser с подъемной крышей

Экспедиционный кемпер Toyota Land Cruiser с подъемной крышей (21 фото)

Автор:
28 декабря 2020 14:41
Сообщество : Автомир
Метки: land cruiser   toyota   toyota land cruiser   авто   автодом   автомир   дом на колесах   кемпер   
942
21
Австралийский производитель автодомов EarthCruiser завершил разработку модели Toyota Land Cruiser «Extreme». Новая экспедиционная машина сочетает в себе внедорожные возможности и надежность всемирно известной модели Land Cruiser.
Внедорожник с 36-летней историей до сих пор продается в Австралии, оснастили модулем с подъемной крышей и множеством комфортных опций.
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Метки: land cruiser   toyota   toyota land cruiser   авто   автодом   автомир   дом на колесах   кемпер   
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7  комментариев
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5k
Ф Ив 2 часа назад
Ценник даже по их меркам не для простых людей.
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3k
Sergey 48 минут назад
Зачем только туалет не понимаю. Место же сколько занимает. В экспедиции проще за дерево сходить.
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7k
Prostovopros Sergey 13 минут назад
А за деревом...
А за деревом...
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8k
Кыся Sergey 12 минут назад
В Австралии за деревом может быть занято. Крокодилом там или еще чем похуже.
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582
Максим 2 часа назад
4 цены от нового крузака, это лихо.
Конечно неплохо получилось, машина солидный проходимец, надёжная. Но вот 200 к за такое? Точно не для меня, но его и делали явно не для меня.
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296
ays 2 часа назад
Хорошо, что он только в Австралии продаётся за такие "смешные" деньги
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582
Максим ays Час назад
австралийцы вообще своеобразные в плане автопрома, у них и пикапы на базе седанов и купе есть. При том цены там тоже лихие.
585 сил и скорость 270 км в час
австралийцы вообще своеобразные в плане автопрома, у них и пикапы на базе седанов и купе есть. При том цены там тоже лихие. 585 сил и скорость 270 км в час
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