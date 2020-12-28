Экспедиционный кемпер Toyota Land Cruiser с подъемной крышей

Австралийский производитель автодомов EarthCruiser завершил разработку модели Toyota Land Cruiser «Extreme». Новая экспедиционная машина сочетает в себе внедорожные возможности и надежность всемирно известной модели Land Cruiser.
Внедорожник с 36-летней историей до сих пор продается в Австралии, оснастили модулем с подъемной крышей и множеством комфортных опций.
Внедорожник с 36-летней историей до сих пор продается в Австралии, оснастили модулем с подъемной крышей и множеством комфортных опций.
Крыша автодома XTR250 на базе старого Land Cruiser с восемью окнами-сетками поднимается нажатием кнопки на входной двери. С поднятой крышей на втором ярусе модуля можно обустроить спальное место размером 195 на 138 сантиметров, рассчитанное на двух взрослых.
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Внизу расположены кухня с индукционной электрической плитой, раковина, небольшой холодильник с морозилкой и обеденная зона с двумя диванами и складным столиком – она трансформируется в дополнительную односпальную кровать. «Душевая» со сливом обустроена прямо при входе: ею можно воспользоваться, опустив водонепроницаемую шторку.
Внизу расположены кухня с индукционной электрической плитой, раковина, небольшой холодильник с морозилкой и обеденная зона с двумя диванами и складным столиком – она трансформируется в дополнительную односпальную кровать. «Душевая» со сливом обустроена прямо при входе: ею можно воспользоваться, опустив водонепроницаемую шторку.
Функциями XTR250 можно управлять через систему FinScan с тачскрином, расположенным над одним из диванов. По заказу EarthCruiser установит в салоне внедорожника современную «мультимедийку» с 4G-модемом и премиальную аудиосистему. В оснащение также входят обогреватель, 80-литровый бак для чистой воды, объем которого можно увеличить до 250 литров, и наружная душевая кабина-палатка. За доплату доступны кондиционер и выдвижной гриль.
Вся электроника запитывается от встроенной литий-ионной батареи, которую можно зарядить как от обычной зарядки, так и от генератора или солнечных панелей.
Мастера из EarthCruiser также доработали подвеску внедорожника, установив амортизаторы Bilstein, усилили дифференциал, сцепление и тормоза, а также «обули» автомобиль во внедорожные шины Black Bear Mud Terrain.
В движение автодом приводит стандартный 4,5-литровый турбодизель V8, развивающий 205 лошадиных сил и 430 Нм крутящего момента. Пару ему составляет пятиступенчатая «механика» или шестидиапазонный автомат.
Автодом на базе Toyota Land Cruiser 70 стоит от 240 000 австралийских долларов (13,4 миллиона рублей по текущему курсу) и доступен только в Австралии.
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Конечно неплохо получилось, машина солидный проходимец, надёжная. Но вот 200 к за такое? Точно не для меня, но его и делали явно не для меня.
585 сил и скорость 270 км в час