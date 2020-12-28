Экспедиционный кемпер Toyota Land Cruiser с подъемной крышей

Функциями XTR250 можно управлять через систему FinScan с тачскрином, расположенным над одним из диванов. По заказу EarthCruiser установит в салоне внедорожника современную «мультимедийку» с 4G-модемом и премиальную аудиосистему. В оснащение также входят обогреватель, 80-литровый бак для чистой воды, объем которого можно увеличить до 250 литров, и наружная душевая кабина-палатка. За доплату доступны кондиционер и выдвижной гриль.