Winnebago Journey — уютный умный дом на колесах за 29 миллионов рублей

Компания Winnebago представила новый дом на колесах Journey Class A 2020 года. Интерьер действительно напоминает полноценный качественный дом с системой интеллектуального управления, домашним кинотеатром, камином и множеством других удобств, которые понравятся путешественникам.
Новая модель Journey, высшего класса A, имеет зону отдыха с «кинокреслами», спальню с огромной кроватью, большую двухкамерный холодильник и несколько телевизоров с аудиосистемой во «дворе».
Автодом построен на шасси Freightliner Maxum II XCM с 8,9-литровым турбодизелем Cummins и пневмоподвеской. Journey может быть длиной от 10,8 до 12,8 метра, в зависимости от выбранной модификации.
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В любом случае он вмещает (с учётом выдвижных секций кузова) кухню с двухкамерным холодильником и обеденным столом, зону отдыха с электрокамином и домашним кинотеатром, а также просторную ванную комнату с мебелью.
В изолированной спальне установлены большие шкафы, ещё один телевизор и кровать размером 1,8 на 2,0 метра с подъёмной системой. У самой длинной версии могут быть также второй туалет и дополнительные места хранения вещей.
Ещё автодом комплектуется двумя кондиционерами, бойлером и 397-литровым баком для воды, шестью специальными аккумуляторами, генератором с автозапуском и подогревом пола. Для управления всем этим предусмотрена система Winnebago Connect, которой можно пользоваться через тачскрин в салоне или мобильное приложение.
Кресла водителя и переднего пассажира оснащены электрорегулировкой в шести направлениях, есть на «рабочем» месте также мультимедийка с 12,3-дюймовым дисплеем.
Минимальная стоимость Journey составляет 377 с небольшим тысяч долларов (почти 29 миллионов рублей). Однако это не самая дорогая модель Winnebago — в линейке есть автодом с базовой ценой 435 тысяч (свыше 33 миллионов).
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Камины и прочая хрень.
наверное бак и спалишь за ночь как раз :)
Нужно выехать в глушь, есть маленькие кемперы на базе Дэфа. Это для путешествий по дорогам с большим комфортом. Американцы вообще и создавали его с этой целью.