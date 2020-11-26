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Winnebago Journey — уютный умный дом на колесах за 29 миллионов рублей

Winnebago Journey — уютный умный дом на колесах за 29 миллионов рублей (21 фото)

Автор:
26 ноября 2020 13:50
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автодом   автомир   автомобили   дом на колесах   кемпер   моторхоум   
444
21
Компания Winnebago представила новый дом на колесах Journey Class A 2020 года. Интерьер действительно напоминает полноценный качественный дом с системой интеллектуального управления, домашним кинотеатром, камином и множеством других удобств, которые понравятся путешественникам.
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Метки: авто   автодом   автомир   автомобили   дом на колесах   кемпер   моторхоум   
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4  комментария
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30k
Олег Полчаса назад
Еще маршрутка с обслугой должны следом ехать. Красиво, конечно, но нафиг нужно. Даже если я споткнусь в лесу об чемодан с долларами, я такого себе не куплю
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10k
Денис 43 минуты назад
Интересно, в условиях России, сколько будет стоить его обогрев осенью-зимой...
Камины и прочая хрень.
наверное бак и спалишь за ночь как раз :)
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4k
panama 2 часа назад
А чё неплохо ! С дороги особо не съедешь , но в целом найс.
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118
Чепай panama Час назад
А куда Вы собрались на таком автобусе на бездорожье и главное зачем?
Нужно выехать в глушь, есть маленькие кемперы на базе Дэфа. Это для путешествий по дорогам с большим комфортом. Американцы вообще и создавали его с этой целью.
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