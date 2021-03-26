За 15 тысяч долларов он приобрёл полуразобранный школьный автобус Bluebird TC 2000 выпуска 1999 года и вложил в его преобразование 40 тысяч долларов (чуть менее 3 миллионов рублей) и полгода собственного труда. Оригинальный проект трансформации внутренностей автобуса, реализованный Крейгом, не предусматривает никаких перегородок. В его доме на колёсах имеется только одна поперечная стенка, отгораживающая санузел с настоящим душем, а всё остальное пространство разделено на зоны чисто визуально по образцу квартиры-студии.