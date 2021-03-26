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Крейг Горднье потратил 40 000 долларов и шесть месяцев на то, чтобы переоборудовать старый школьный автобус в свой дом на колесах. В нем есть камин, две кровати, душ и окно в крыше.
Ветеран береговой охраны США Крейг Горднье построил дом на колёсах своими руками из старого школьного автобуса. Таким способом он пытался занять себя во время коронавирусной изоляции. Сейчас создатель кемпера планирует отправиться в путешествие по Северной Америке.
Крейг Горднье, по его словам, всегда мечтал после выхода на пенсию купить дом на колёсах и поехать путешествовать. Однако оказавшись без работы из-за коронавируса (он служил в береговой охране 8 лет), ветеран решил, что может приступить к осуществлению мечты прямо сейчас.
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За 15 тысяч долларов он приобрёл полуразобранный школьный автобус Bluebird TC 2000 выпуска 1999 года и вложил в его преобразование 40 тысяч долларов (чуть менее 3 миллионов рублей) и полгода собственного труда. Оригинальный проект трансформации внутренностей автобуса, реализованный Крейгом, не предусматривает никаких перегородок. В его доме на колёсах имеется только одна поперечная стенка, отгораживающая санузел с настоящим душем, а всё остальное пространство разделено на зоны чисто визуально по образцу квартиры-студии.
При этом в автобусе появились полноценное кухонное пространство с самодельной столешницей, плитой, холодильником и кофемашиной, и гостиная с диваном, который раскладывается в двуспальную кровать. Кроме того, в этой части дома Крейг установил электрокамин с имитацией очага — в холодную погоду он будет служить источником тепла. Имитация кирпичной кладки выполнена из пенопласта.
Рядом с санузлом Горднье разместил ещё одну кровать, спальня предусматривает и панорамное окно в крыше. Под кроватью спрятаны резервуары для воды и ящики для личных вещей. А вот кабину автобуса строитель переделывать не стал, сохранив в первозданном виде. Крейг говорит, что ему нравится контраст между водительским местом и остальным пространством.
Авторский пост
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