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Ветерану понадобилось 6 месяцев на то, чтобы превратить старый школьный автобус в современный дом на колесах

Ветерану понадобилось 6 месяцев на то, чтобы превратить старый школьный автобус в современный дом на колесах (11 фото)

Автор:
26 марта 2021 08:23
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автодом   автомир   автомобили   дом на колесах   кемпер   школьный автобус   
376
11
Крейг Горднье потратил 40 000 долларов и шесть месяцев на то, чтобы переоборудовать старый школьный автобус в свой дом на колесах. В нем есть камин, две кровати, душ и окно в крыше.
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Метки: авто   автодом   автомир   автомобили   дом на колесах   кемпер   школьный автобус   
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4  комментария
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☭Cheкаво☭ Полчаса назад
Ветераны живут в автобусах, отпахавшие всю жизнь на свою страну.
Почему молчат правозащитники, и либерасня?
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