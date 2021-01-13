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Классный кемпер Volkswagen Winnebago Rialta конца 90-х выставли на аукцион

Классный кемпер Volkswagen Winnebago Rialta конца 90-х выставли на аукцион (33 фото + 2 видео)

Автор:
13 января 2021 13:31
Сообщество : Автомир
Метки: volkswagen   авто   автодом   автомир   дом на колесах   кемпер   найдено на ebay   фургон   
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Еще в октябре 1999 года, примерно в то время, когда люди паниковали из-за наступления 2000 года, кто-то приобрел Volkswagen Eurovan и переделал его в автодом Winnebago Rialta 22HD. Но, похоже, покупатель сразу припарковал кемпер на хранение. Спустя 21 год дилер выкупил его и выставил на аукцион. Пробег всего 4184 километра и для автомобиля, предназначенного для езды на большие расстояния, это практически ничто.

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Метки: volkswagen   авто   автодом   автомир   дом на колесах   кемпер   найдено на ebay   фургон   
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3  комментария
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Петр Полчаса назад
Резвому безиновому движку в такой машине будет скучновато.
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German Минуту назад
Согласен
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