Классный кемпер Volkswagen Winnebago Rialta конца 90-х выставли на аукцион

Еще в октябре 1999 года, примерно в то время, когда люди паниковали из-за наступления 2000 года, кто-то приобрел Volkswagen Eurovan и переделал его в автодом Winnebago Rialta 22HD. Но, похоже, покупатель сразу припарковал кемпер на хранение. Спустя 21 год дилер выкупил его и выставил на аукцион. Пробег всего 4184 километра и для автомобиля, предназначенного для езды на большие расстояния, это практически ничто.
Известно, что за всё время эксплуатации автомобиля было преодолено расстояние всего в 2,6 тысячи миль. В целом, уже поэтому автомобиль можно считать почти новым. Смотря на данный кемпер, сразу ощущается атмосфера времени прошлого века. Особенно стоит выделить фиолетовые элементы в экстерьере, логотипы Rialta и т.д.
Салон тоже прекрасно сохранился, он также передает ощущение 90-ых годов. Сразу бросаются в глаза функциональные сиденья, старенький магнитофон, резиновые коврики, кондиционер, а также круиз-контроль.
Позади находится специальная жилая зона, где находится компактная кухня и немного места для перекуса. Популярная функция кемпера - превращение кресел в кровать. Таким образом доступное место используется по максимуму!
Под капотом находится шестицилиндровый 2,8-литровый силовой агрегат, функционирующий в тандеме с четырехступенчатой автоматической коробкой переключения передач. Однако у кемпера есть и небольшой недочет, о котором владелец честно сознался - наличие коррозии в некоторых местах, однако их число не критично.
Аукцион Bring a Trailer еще не завершился, однако последняя ставка на момент написания уже составила 32 тысячи долларов, что примерно равняется 2,36 миллиона рублей.
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