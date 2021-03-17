Мечта рыбака: автодом с лодкой на крыше

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До того как превратиться в один из самых необычных домов на колёсах, этот полноприводный Ford F-250 жил обычной жизнью фермерского пикапа. Позже машину 1968 года выпуска приобрел любитель путешествий, прицепил к мощному рамному внедорожнику легендарный кемпер «Айрстрим», и колесил по беспрайним американским просторам.
Время шло, и старого Форда вообще забыли в одном из ангаров на целых 20 лет. Лишь в самом конце восьмидесятых ему улыбнулась удача, да еще какая. Машину покупает заядлый любитель рыбалки, и превращает её в автодом, подобных которому я еще не видел.
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Почему Фрэду, кажется так звали этого рыбака, пришла идея разместить свою лодку вместе с прицепом на крыше машины, а не буксировать её сзади, как это делают все нормальные люди я не знаю. Но затея эта получилась оригинальной.
Корпус надстройки – кемпера не рассчитан на такие тяжести, поэтому по бокам сделаны усиливающие стойки, крепятся они непосредственно к раме машины.
Прицеп с лодкой держится на крыше благодаря широким направляющим, а затаскивает его туда лебедка, причем погрузка по специальным пандусам идет спереди, над капотом и кабиной, а не сзади.
На этом фото в целом виден процесс спуска прицепа с лодкой на землю
Что бы вся эта система работала как надо, на машине предусмотрены сразу три лебедки разной мощности, благодаря которым припарковать прицеп на крыше может один человек, особо не напрягаясь.
Что ж, давайте заглянем в жилой отсек этой лачуги рыбака. Здесь всё очень просто и скромно, нет ни душа, ни шикарных кроватей, ни кухни с мойкой, плитой и холодильником.
Но так ли это всё нужно, ведь большую часть времени владелец проводил либо на берегу, следя за удочками, либо где-то посреди озера. А в свободное от рыбалки время здесь отдыхать всё равно было удобней, чем в палатке.
По технике машина представляет собой тот старый – добрый американский пикап, который был сделан инженерами и дизайнерами, а не маркетологами, и сделан из настоящего металла, а не из силумина с эффектом запланированного старения.
Оба неразрезных моста подвешены на мощных рессорах. Трансмиссия механическая, четырёхскоростная коробка передач и двухступенчатая раздатка с блокируемым межосевым дифференциалом.
Под капотом стоит родной 360ci. Эта карбюраторная V-образная восьмерка за всю свою жизнь пережила один ремонт, и кажется, еще переживет весь современный автопром.
В кабине удобный сплошной диван, огромный трёхспицевый руль с полукольцом. Гидроусилителя здесь нет, что странно. Тормоза все барабанные, но с вакуумным усилителем.
Помимо штатных приборов установлена еще куча дополнительных, среди которых есть даже высотомер. Вместо магнитолы здесь штатный АМ приемник, дополнительное FM радио, всё было установлено еще в шестидесятых. Из относительно современных устройств только CB радиостанция.
Знаете, я не фанат рыбалки, хоть и люблю порой скоротать несколько часов за удочкой, но этот домик рыбака на полном приводе мне определенно по душе. Хоть он и выглядит немного странно, но видно, что каждая его деталь продумана до мелочей.
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