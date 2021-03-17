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Мечта рыбака: автодом с лодкой на крыше

Мечта рыбака: автодом с лодкой на крыше (24 фото)

Автор:
17 марта 2021 08:31
Сообщество : Автомир
Метки: ford   авто   автодом   автомир   автообили   дом на колесах   кемпер   
314
24
До того как превратиться в один из самых необычных домов на колёсах, этот полноприводный Ford F-250 жил обычной жизнью фермерского пикапа. Позже машину 1968 года выпуска приобрел любитель путешествий, прицепил к мощному рамному внедорожнику легендарный кемпер «Айрстрим», и колесил по беспрайним американским просторам.
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Метки: ford   авто   автодом   автомир   автообили   дом на колесах   кемпер   
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4  комментария
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703
Шурман Час назад
А не дешевле было фаркоп поставить ?:) прицеп с лодкой 250 кг максимум и нахрена это нужно ?
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Иванов иван 15 минут назад
Ничего такого сверх естественного , вот мой аппарат-
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