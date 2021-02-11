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Нетипичный водитель BMW: в Калининградской области скорая снесла зеркало кроссоверу

Нетипичный водитель BMW: в Калининградской области скорая снесла зеркало кроссоверу (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 февраля 2021 11:12
Сообщество : Аварии
Метки: bmw   Скорая   авто   видео   доброта   дтп   мелкое дтп   скорая помощь   
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В Балтийске водитель скорой помощи спешил на вызов по встречной полосе и, проезжая мимо BMW, задел у машины боковое зеркало. После недолгого развговора, мужчина из BMW пожал водителю скорой руку, и медики уехали.

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Метки: bmw   Скорая   авто   видео   доброта   дтп   мелкое дтп   скорая помощь   
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4  комментария
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35k
dima423 Час назад
ну может оно и не разбилось просто сложилось) А так, обычный нормальный водитель бмв, я сам такой))
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9k
Rihovich 3 минуты назад
Иногда БМВ - не диагноз, а просто для души! Мужику уважуха! Сам был разок в подобной ситуации, скорая вывернула зеркало и притёрла ручки дверей. Так же сказал, мол ничего страшного и отпустил с богом на вызов. В своё оправдание скажу, что ездил я тогда на лохматой восьмёрке-зубиле...
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8k
Валерий 23 минуты назад
Респектище водителю Бэхи!
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16k
nobody® 45 минут назад
Получается, он немного не пропустил скорую. Пусть едут дальше, мало ли что...
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