Нетипичный водитель BMW: в Калининградской области скорая снесла зеркало кроссоверу

В Балтийске водитель скорой помощи спешил на вызов по встречной полосе и, проезжая мимо BMW, задел у машины боковое зеркало. После недолгого развговора, мужчина из BMW пожал водителю скорой руку, и медики уехали.
«Владелец BMW оказался понимающим человеком, поэтому сказал ему, что все в порядке и даже пожал ему руку. Спасибо таким людям, ведь только на них держится общество!» — говорится в подписи к видео.
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