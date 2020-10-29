FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 6769 постов • 661 подписчик подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
В Бийске водитель BMW не уступил дорогу: бетонный столб упал на автомобиль

В Бийске водитель BMW не уступил дорогу: бетонный столб упал на автомобиль (6 фото + 1 видео)

Автор:
29 октября 2020 12:55
Сообщество : Автомир
Метки: bmw   авария   авто   авто авария   видео   дтп   не уступил   
474
6
1
28 октября, на пересечении улиц 8 Марта и Горно-Алтайской в Бийске 62-летний водитель BMW X5 не уступил дорогу и столкнулся с Toyota Ipsum, под управлением 63-летнего водителя. В результате автомобиль виновника снес бетонный столб.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: bmw   авария   авто   авто авария   видео   дтп   не уступил   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
12
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Anna 2 часа назад
если в молодости ты был мудаком, то с годами ты не станешь мудрецом, ты станешь старым мудаком.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Alex 48 минут назад
Карма она такая
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
ЕвгенийДончак Час назад
Пешеходу ОЧЕНЬ повезло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Слепой Пью Час назад
БМВ головного мозга наложился на приближающийся маразм...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Сергей Час назад
Купил дед под старость лет себе бээмвэ... а был бы его старенький жигуль, до сих пор бы ездил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Денис Колосов Час назад
Ну если главная дорога у Тойоты, то на бумере осел.. А если дороги равнозначны, то наоборот-)
"Выполняя проезд перекрёстка равнозначных дорог, руководствуемся п.13.11 правил дорожного движения, т.е. уступаем дорогу автомобилям, приближающимся справа." Но не по видео, не по фото не понять, есть ли где знак, главная дорога, если его нету, владелец Тойоты крупно попал на деньги
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
barracuda Денис Колосов Час назад
внимательней на фотографии смотрите.
дорога бмв второстепенная...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
dimitr barracuda 36 минут назад
Нет. Пересмотрел и фото, и видео - со стороны БМВ не видно знака второстепенной дороги (это не значит, что его там нет, просто не видно). После перекрестка типа навстречу приехавшему БМВ - да, есть. А ДО перекрестка - непонятно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Karelian dimitr Полчаса назад
Там знак - "Проезд без остановки запрещен"
Там знак - "Проезд без остановки запрещен"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
dimitr Karelian Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
ДеониS 2 часа назад
Классика: BMW+тонированное=авария. и даже года тут ни при чем
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Опаньки 2 часа назад
ну бывает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Удивительное рядом: повседневные вещи, которые можно получить из обычных отходов (9 фото+1 видео) Удивительное рядом: повседневные вещи, которые можно получить из обычных отходов (9 фото+1 видео) Авария дня. Страшное ДТП с тремя погибшими в Новгородской области Авария дня. Страшное ДТП с тремя погибшими в Новгородской области Авария дня. В Брянской области водитель BMW завалил мусоровоз Авария дня. В Брянской области водитель BMW завалил мусоровоз Общественный транспорт победил! В Перми внедорожник протаранил трамвай Общественный транспорт победил! В Перми внедорожник протаранил трамвай Авария дня. Смертельное ДТП со скорой на Кутузовском проспекте Авария дня. Смертельное ДТП со скорой на Кутузовском проспекте Авария дня. Разворот УАЗа в Новокузнецке Авария дня. Разворот УАЗа в Новокузнецке
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1695260



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Увлекательные фотографии с крутыми штуками, историческими фактами и прочими удивительностями
5
65
Увлекательные фотографии с крутыми штуками, историческими фактами и прочими...
Интересные нюансы русского языка
16
252
Интересные нюансы русского языка
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Топ-10 лучших марок автомобилей в России: рейтинг по надежности и качеству
0
12
Топ-10 лучших марок автомобилей в России: рейтинг по надежности и качеству
Причины, в связи с которыми у пешехода при ДТП слетает обувь
3
64
Причины, в связи с которыми у пешехода при ДТП слетает обувь
Несколько примеров тотального непонимания, царящего между полами (13 фото)
Несколько примеров тотального непонимания, царящего между полами (13 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Кто смотрел АБВГДейку, тому какай-то джокер не страшен!
2
19

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#прикол#сша#автомир#кино#полиция#дтп#природа#фотографии
#факты#история#интересное#автомобили#авария#люди#разное#картинки#путешествия#франция
#юмор#животные#в мире#россия#знаменитости#позитив#прикольные#подборка#СССР#пандемия

На что жалуетесь?

Вернуться