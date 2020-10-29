В Бийске водитель BMW не уступил дорогу: бетонный столб упал на автомобиль

28 октября, на пересечении улиц 8 Марта и Горно-Алтайской в Бийске 62-летний водитель BMW X5 не уступил дорогу и столкнулся с Toyota Ipsum, под управлением 63-летнего водителя. В результате автомобиль виновника снес бетонный столб.
В результате аварии водитель и 56-летняя пассажирка автомобиля Toyota получили телесные травмы, госпитализация не потребовалась.
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Метки: bmw авария авто авто авария видео дтп не уступил
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