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«Кармой машины я цепляю снег,» — автомобилист на BMW вылетел с трассы

«Кармой машины я цепляю снег,» — автомобилист на BMW вылетел с трассы (4 фото + 1 видео)

Автор:
02 февраля 2021 13:05
Сообщество : Аварии
Метки: bmw   аварии   авто   авто аварии   видео   гололед   дтп   
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Влделец BMW с ником MeroMoscow сообщает: «Это произошло в Московской области, на Варшавском шоссе, после деревни Кресты в сторону области. За деревней дорога уходит на подъем. Я ехал с сестрой, после населенного пункта, на подъем скорость была около 75-80 км/ч.»

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Метки: bmw   аварии   авто   авто аварии   видео   гололед   дтп   
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4k
Станислав 3 часа назад
У машины тоже есть карма...
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199k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 38 минут назад
Чем-чем снег цеплял?
Кармой???????
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7k
Tamdima Час назад
Блин, я чисто интуитивно, еще в начале видео, убрал ногу с педали газа и сбавил скорость.
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16k
Anna Час назад
надо было это говно подальше в снег затолкать, летчег хренов
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5k
ДеониS Час назад
70-80 км.ч. ну-ну
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32k
Игорь ДеониS 5 минут назад
Видео моё. Аварий нет. Специально выложил для того, чтобы было видно как визуально смотрится скорось на заснеженной дороге.

70-80км/ч ну это для страховой или ГИБДД...
Ссылка www.youtube.com
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1k
Acid Snake 2 часа назад
Больше сотни шел, нечего нам тут врать. БМВ это диагноз
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3k
Денис Колосов Acid Snake 2 часа назад
думаю около 80 скорость...но тут вопрос еще к резине на авто..
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10k
_Aleks_ 2 часа назад
Сбросил бы газ, ничего бы не произошло.
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32k
Игорь _Aleks_ Минуту назад
С самых первых кадров видно, что машина на грани потери управляемости.
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2k
Max Lu 2 часа назад
автору романы надо писать

надо было на пике газ не топить. кстати на ней что нет DTC?
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1k
Лёха 3 часа назад
"Влделец" "кармы", ты -миробль.
Аффтар пешы исчо
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709
Viktor 3 часа назад
Так все таки кАрма или кормА ?
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7k
Tamdima Viktor 2 часа назад
Лично ему кАрма! Нех летать в таких дорожных условиях
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1k
Игорь Viktor Час назад
кАрма, она такая... может и подождать, может и зацепить ;-)
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8k
Атеист 3 часа назад
Эт все от громкой музыки)) Даже в.регистратор колбасит..
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831
Шурман 3 часа назад
Ты видел дорогу , нахрена ты гнал ? это твой первый БМВ и надеюсь последний , не умеешь ездить на заднем то лучше не ездить . Я фанат БМВ и стаж у меня 23 года без аварий или царапин , я вижу дорогу и действую максимально осторожно . А этот твой шрот уже давно пора списывать с дороги , машина морально устала .
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16k
тов.Suhov 3 часа назад
Мммда... Карма, пАнимаИш...
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16k
nobody® 3 часа назад
Всем покерам салам, полупокерам сорян...
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Johnny

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