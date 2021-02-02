«Кармой машины я цепляю снег,» — автомобилист на BMW вылетел с трассы

«Пик подъёма довольно острый, и машина как бы подпрыгнула, я почувствовал как будто заднюю ось приподняли и переставили чуть правее. Ведущие колёса потеряли сцепление с дорогой. Правый занос, меня выкидывает на встречку, я его быстро гашу, но машину кидает уже в левый занос, можно сказать что я и его загасил, машина уже выровнялась, но уже на обочине, и кармой машины я цепляю снег. Ну а дальше, обочина просто утащила меня, правая сторона тормозит о снег, левая всё ещё едет и таким образом машину уводит всё дальше и дальше, и торможу я уже об столбик километража.»