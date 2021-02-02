«Кармой машины я цепляю снег,» — автомобилист на BMW вылетел с трассы

Влделец BMW с ником MeroMoscow сообщает: «Это произошло в Московской области, на Варшавском шоссе, после деревни Кресты в сторону области. За деревней дорога уходит на подъем. Я ехал с сестрой, после населенного пункта, на подъем скорость была около 75-80 км/ч.»
«Пик подъёма довольно острый, и машина как бы подпрыгнула, я почувствовал как будто заднюю ось приподняли и переставили чуть правее. Ведущие колёса потеряли сцепление с дорогой. Правый занос, меня выкидывает на встречку, я его быстро гашу, но машину кидает уже в левый занос, можно сказать что я и его загасил, машина уже выровнялась, но уже на обочине, и кармой машины я цепляю снег. Ну а дальше, обочина просто утащила меня, правая сторона тормозит о снег, левая всё ещё едет и таким образом машину уводит всё дальше и дальше, и торможу я уже об столбик километража.»
«Я благодарен Богу что в этот момент встречка была далеко, не хочется думать какие могли бы быть последствия.
Сразу остановилось 2 попутных машины шедших сзади и одна встречная машина. В попутном направлении начинают тормозить машины, и в этот момент с дороги слетает трубовоз Урал, как пояснил водитель, он не успевал затормозить.
Вытаскивали меня проезжавшей мимо ГАЗелью, водитель сам предложил свою помощь. »
Сразу остановилось 2 попутных машины шедших сзади и одна встречная машина. В попутном направлении начинают тормозить машины, и в этот момент с дороги слетает трубовоз Урал, как пояснил водитель, он не успевал затормозить.
Вытаскивали меня проезжавшей мимо ГАЗелью, водитель сам предложил свою помощь. »
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Кармой???????
70-80км/ч ну это для страховой или ГИБДД...
надо было на пике газ не топить. кстати на ней что нет DTC?
Аффтар пешы исчо