FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Аварии 3700 постов • 437 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Авария дня. Смертельное ДТП со скорой на Кутузовском проспекте

Авария дня. Смертельное ДТП со скорой на Кутузовском проспекте (2 фото + 3 видео)

Автор:
12 октября 2020 11:31
Сообщество : Аварии
Метки: bmw   авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   смертельное дтп   
1943
2
3
На Кутузовском проспекте в Москве произошла крупная авария с участием машины скорой помощи. 49-летний водитель BMW выехал на резервную полосу, где в этот момент навстречу двигался спецтранспорт с включенными спецсигналами. От удара BMW отбросило на три попутных автомобиля.
Предыдущая часть

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: bmw   авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   смертельное дтп   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
28
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
28  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
P.F. 2 часа назад
Авария дня. Смертельное ДТП со скорой на Кутузовском проспекте
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mellivora 2 минуты назад
Выделенка и полоса для движения общественного транспорта.
Некоторые частные лица(да и служебные) понимают их как личную полосу для более скорой доставки своей важной и наглой жопы из точка А в точку Б.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Добрый Алабай 18 минут назад
Слава богам, люди не погибли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Константин Полчаса назад
я из-за этого придурка вчера от Парка Победы до Минской час в пробке стоял.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Мегапихель Полчаса назад
Жаль что пострадал водитель скорой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Барт Симпсон 36 минут назад
BMW уже не диагноз, это приговор...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Manul 38 минут назад
Мне одному водителей БМВ не жалко совсем?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
ayekaramba 39 минут назад
Самый опасный вид спорта - это шашки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Роберт Шекли 45 минут назад
Авария дня. Смертельное ДТП со скорой на Кутузовском проспекте
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Шурум-бурум 46 минут назад
как обычно, горный ишак с кучей неоплаченных штрафов... туда и дорога
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Андрей Ватрушкин 46 минут назад
В каждой БМВ заложена функция "Самоликвидация". Видать, водила зависнув в телефоне, нечаянно ее активировал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Aleksandr 53 минуты назад
Авария дня. Смертельное ДТП со скорой на Кутузовском проспекте
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Vlad 58 минут назад
Если бы уровень безопасности водителя и пассажира BmW была бы приемлемой, то водитель не скончался бы на месте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
предводитель дворянства! Vlad 47 минут назад
Для этого надо было быть всего лишь пристегнутым ремнём безопасности.А впрочем, на дорогах теперь будет чуть спокойней.Водиле скорой здоровья.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дмитрий Горчилин Час назад
Вот же шнырь пронырливый, пролез таки.. на кладбище
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Дмитрий Данилов Час назад
Бронировать надо машины скорой помощи!
Водителю скорой скорейшего выздоровления!
Надеюсь, что тот, кто ждал эту скорую, ее дождался
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Сергей Час назад
Нда, БМВ какую-то дичь сотворил, дорога-то свободная. А главное, на Кутузовском-то не полихачишь, там камер понатыкали, однако всегда находятся такие вот индивидуумы.
И хотя виновник аварии очевиден, не могу не отметить манеру езды скорой, об чём я писал неоднократно. Скорая едет по выделенной полосе, но звукового сигнала нет, он не включен. Понятно, что это скорая и всё такое, но по ПДД какое скорая имеет преимущество без звукового сигнала? Никакого.
Я к чему, много раз тут писал, водителей закошмарили, чтобы скорые пропускали, а водителей скорых соблюдать ПДД и включать звуковую сигнализацию не научили, сколько уже аварий было из-за того, что скорые летели только со включенной "люстрой" и без звукового сигнала?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
3k
Александр Сергей Час назад
тоже хотел написать про звуковой сигнал. Мало вероятно, но если бы был включён могло бы и обойтись.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Roman Сергей Час назад
Езда по разделительной полосе запрещена. Скорая с включённой люстрой имеет право игнорировать этот запрет.
Выезжать на машине без люстры на разделительную полосу нельзя независимо от того, гудит там кто-то или нет.
И это не выделенная полоса. И даже не резервная.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
898
Алексей Сергей Полчаса назад
Если бы авария произошла на перекрестке, где скорая ехала бы на красный свет, то с вами можно было бы согласиться. Мигалка и сирена информируют о том, что спецтранспорт надо пропустить в ситуации, когда водители в иных случаях имеют преимущество. Но в данном случае БМВ поехало туда, куда ехать ему было категорически запрещено.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Сергей 11 минут назад
Странно, что так мало минусов. Я не писал о том, что если был звуковой сигнал, не было бы аварии и уж тем более не выгораживаю дегенерата на БМВ, ибо я таких вижу ежедневно по нескольку штук.
Я пишу про манеру езды скорых, которые вообще перестали заморачиваться включением звукового сигнала. А между тем, сирену скорой слышно издалека, даже если музыка играет и уже заведомо готовишься скорую пропустить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Сергей Roman Минуту назад
Где это написано, что она может?
Пункт 3.1: "Водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований разделов 6 (кроме сигналов регулировщика) и 8-18 настоящих Правил, приложений 1 и 2 к настоящим Правилам при условии обеспечения безопасности движения. Для получения преимущества перед другими участниками движения водители таких транспортных средств должны включить проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал."
Пункт 3.2:
"При приближении транспортного средства с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства."

Должен быть включен звуковой сигнал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Serg2001 2 часа назад
Подборку таких роликов надо заставлять владельцев БМВ смотреть при регистрации авто.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
boom 2 часа назад
Пробки то даже нет, все едут спокойно.
Но этому ящеру нужно было больше всех
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
150
Свистун Дмитрий 2 часа назад
И ГИБДД решит теперь увеличить штраф за превышение скорости и выезд на встречку на 500р, словно это другого такого же остановит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей 2 часа назад
И поделом. Больше не будет лихачить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Том Сойер 2 часа назад
Клинический долпойоп-бэмэвэшник.
Клинический долпойоп-бэмэвэшник.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12-летний парень собрал действующий ядерный реактор и стал рекордсменом (4 фото) 12-летний парень собрал действующий ядерный реактор и стал рекордсменом (4 фото) Авария дня. Под Бишкеком погибли четыре человека Авария дня. Под Бишкеком погибли четыре человека Авария дня. Двое мужчин погибли, врезавшись в дерево Авария дня. Двое мужчин погибли, врезавшись в дерево Авария дня. BMW опрокинула маршрутку на бок в Петербурге Авария дня. BMW опрокинула маршрутку на бок в Петербурге Авария дня. BMW сбил трех человек в Новой Москве Авария дня. BMW сбил трех человек в Новой Москве Авария дня. Быстрая езда на BMW завершилась смертью двух человек Авария дня. Быстрая езда на BMW завершилась смертью двух человек
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1686700



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Культурная столица, жги! Модники метро Санкт-Петербурга
0
25
Культурная столица, жги! Модники метро Санкт-Петербурга
Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней
2
219
Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Авария дня. Два пассажира такси погибли в Подмосковье
0
5
Авария дня. Два пассажира такси погибли в Подмосковье
Американка и ее сын покорили интернет своими взглядами
0
9
Американка и ее сын покорили интернет своими взглядами
Tesla приблизилась к Марсу
Tesla приблизилась к Марсу
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рукожоп 80 lvl
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересно#прикольные#смешные#картинки#gif#комментарии#позитив#в мире
#юмор#прикол#россия#дети#фотографии#кино#война#люди#авария#дтп
#факты#животные#сша#природа#на различный вкус#СССР#девушки#настроение#актеры#красиво

На что жалуетесь?

Вернуться