На Кутузовском проспекте в Москве произошла крупная авария с участием машины скорой помощи. 49-летний водитель BMW выехал на резервную полосу, где в этот момент навстречу двигался спецтранспорт с включенными спецсигналами. От удара BMW отбросило на три попутных автомобиля.