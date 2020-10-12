На Кутузовском проспекте в Москве произошла крупная авария с участием машины скорой помощи. 49-летний водитель BMW выехал на резервную полосу, где в этот момент навстречу двигался спецтранспорт с включенными спецсигналами. От удара BMW отбросило на три попутных автомобиля.
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Некоторые частные лица(да и служебные) понимают их как личную полосу для более скорой доставки своей важной и наглой жопы из точка А в точку Б.
Водителю скорой скорейшего выздоровления!
Надеюсь, что тот, кто ждал эту скорую, ее дождался
И хотя виновник аварии очевиден, не могу не отметить манеру езды скорой, об чём я писал неоднократно. Скорая едет по выделенной полосе, но звукового сигнала нет, он не включен. Понятно, что это скорая и всё такое, но по ПДД какое скорая имеет преимущество без звукового сигнала? Никакого.
Я к чему, много раз тут писал, водителей закошмарили, чтобы скорые пропускали, а водителей скорых соблюдать ПДД и включать звуковую сигнализацию не научили, сколько уже аварий было из-за того, что скорые летели только со включенной "люстрой" и без звукового сигнала?
Выезжать на машине без люстры на разделительную полосу нельзя независимо от того, гудит там кто-то или нет.
И это не выделенная полоса. И даже не резервная.
Я пишу про манеру езды скорых, которые вообще перестали заморачиваться включением звукового сигнала. А между тем, сирену скорой слышно издалека, даже если музыка играет и уже заведомо готовишься скорую пропустить.
Пункт 3.1: "Водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований разделов 6 (кроме сигналов регулировщика) и 8-18 настоящих Правил, приложений 1 и 2 к настоящим Правилам при условии обеспечения безопасности движения. Для получения преимущества перед другими участниками движения водители таких транспортных средств должны включить проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал."
Пункт 3.2:
"При приближении транспортного средства с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства."
Должен быть включен звуковой сигнал.
Но этому ящеру нужно было больше всех