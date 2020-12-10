В Колпинском районе Петербурга на Петрозаводском шоссе женщина за рулем автомобиля BMW X5 выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовой «ГАЗелью». От удара «ГАЗель» опрокинулась на бок и столкнулась на встречной полосе с Volkswagen Polo.
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О пострадавших не сообщается. По словам автора ролика, на «встречку» выехал BMW, за рулем которого была женщина.
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