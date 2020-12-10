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Авария дня. Женщина на BMW уронила встречную «ГАЗель»

Авария дня. Женщина на BMW уронила встречную «ГАЗель» (2 фото)

Автор:
10 декабря 2020 11:35
Сообщество : Автомир
Метки: bmw   авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   женщина за рулем   
1638
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В Колпинском районе Петербурга на Петрозаводском шоссе женщина за рулем автомобиля BMW X5 выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовой «ГАЗелью». От удара «ГАЗель» опрокинулась на бок и столкнулась на встречной полосе с Volkswagen Polo.
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Метки: bmw   авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   женщина за рулем   
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3  комментария
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4k
SSD 3 часа назад
В телефоне "залипла" - 146%
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−21
tj77 53 минуты назад
Срочная смс не иначе была
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4k
кот базилий 3 часа назад
Телефон зазвонил !!!!!!
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Johnny

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