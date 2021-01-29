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Полёт за рулем BMW из Питера в Москву на скорости в 230 км/ч закончился вполне предсказуемо

Полёт за рулем BMW из Питера в Москву на скорости в 230 км/ч закончился вполне предсказуемо (5 фото + 2 видео)

Автор:
29 января 2021 12:02
Сообщество : Аварии
Метки: bmw   авария   авто   видео   гололед   дтп   женщина за рулем   занос   
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На платной автодороге М-11 молодая девушка за рулем премиального BMW X7 разогналась до 230 км/ч и не справилась с управлением на скользком асфальте. Пытаясь опередить автомобиль справа, она зацепила отбойник.

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Метки: bmw   авария   авто   видео   гололед   дтп   женщина за рулем   занос   
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141  комментарий
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3k
Денис Колосов 7 часов назад
Молодец, удержала авто, все могло было закончится очень печально
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649
алексей светов Минуту назад
Права отобрать и вместе с машиной в гриндере в мелкую труху перетереть.Пока эта дура никого не убила.
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24k
Сергей 4 минуты назад
"человек тот не остановился и поехал дальше."
Не очень понял, а почему он должен был останавливаться?
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8k
Сатанеев 8 минут назад
Не понял, с каких куёв КАСКО должно компенсировать это безумие?
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8
ktibr 11 минут назад
Сжечь убийцу
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102
Владимир 21 минуту назад
175тыс подписчиков. Блогер...
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3k
Руслан 22 минуты назад
не насо...ла, а подарили! - блин, уже написали?
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17
Сергей 42 минуты назад
тупарылая [мат]
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1k
anatolis Час назад
а всё таки жалко что там отбойники были...
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3k
Мих Час назад
Жаль, что машину можно восстановить, лучше бы ведро в ноль списалось.
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8k
Lilian Час назад
Полёт за рулем BMW из Питера в Москву на скорости в 230 км/ч закончился вполне предсказуемо
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6k
Дмитрий Поволяев Час назад
ТП натуральная... в такую погоду так наваливать. Хотя по ощущениям там не было 230 чисто визуально 180 максимум.
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19k
Альберт Дмитрий Поволяев Полчаса назад
Можно посчитать, если знать расстояние между столбами.
Засечь время и посчитать сколько столбов промелькнёт, а потом определить пройденный путь и поделить его на время.
Между столбами - 50 метров, но бывает и - 75.
Здесь, похоже, - 50.
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224
Sasha_gt Час назад
Что-то вообще на жалко
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−194
kolya lopatin Час назад
Вспомнил анекдот:

Едут два парня в машине и тот который за рулём хвастается: 2-я скорость, 3-я скорость, 4-я скорость. А теперь ракета - и включает заднюю (буква R латинская)...
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5
Гот Час назад
Из более равных. Но встречный КамАЗ про это не знает
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645
EestiJoodik 2 часа назад
Ну ничё. Насосет прощения у мужика. И дальше будет ураганить. До следующего отсоса.)))
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5k
mbr 2 часа назад
Жизненный пусть этой ТП -- котлета в груде обломков! Когда? Только вопрос времени. С таким отрицанием окружающего мира долго не живут. Главное чтобы никто не пострадал от ее контакта с реальностью.
На месте того мужика, который подарил ей этот снаряд для самоликвидации, я бы порвал ее права, и заставил отрабатывать стоимость авто, причем наличкой, причем на реальной работе, лучше продавцом в каком-нибудь магните, если мужик хочет, чтобы она хоть как-то сделала выводы.
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597
лесная лысоешка 2 часа назад
судя по тому как обгоняла другие машины скорость 120 примерно
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511
Симплекс 2 часа назад
Это не 230 км/ч даже близко. Но раз были свидетели этих "230" - её обязаны лишить прав по чьей-нибудь заяве с ссылкой на видео и описание в инстаграме.
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35k
parallax 2 часа назад
Злые комментаторы, ёрничающие касательно пола, могли бы и промолчать.
Среди мужиков, таких водятлов ни чуть не меньше.
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5k
mbr parallax 2 часа назад
Типичная ТП, отрицающая законы физики.
Хуже объезъяны с гранатой.
И да, был бы мужик, не было бы столько дерьма, т.к. мужики гораздо более восприимчивы к своим неадекватным действиям, а это человекообразное, даже выводов, скорее всего не сделало. Всё кончится тем, что "...ну я же девочка, мне можно..." -- вот именно за это она достойна порицания.
Мужчин с детства приучают отвечать за свои слова и действия, иногда крайне в жесткой форме.
Хотите равноправия, учитесь отвечать за свои действия.
Где она взяла это бавариш мотор верке? Правильно, мужик купил.
Кто будет платить за всё это? Правильно мужик.
Так что это просто ТП не заслуживающая ничего, а имеет только потому что баба, тупая и опасная.
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35k
parallax mbr 54 минуты назад
Ты правильно заметил - мужчин с детства приучают отвечать за свои слова и действия. Так что не её вина, что в мире существует такой перекос в воспитании. Я знаю массу примеров, когда женщины водят машину лучше многих мужчин и знаю мужчин, которым за руль лучше вообще не садиться.
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6k
klop mbr 45 минут назад
Ты думаешь таких летунов мужского пола нету? В youtube забанили?
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293
Duke_kir 2 часа назад
а зачем эвакуатор, царапинами за воздух цеплялась?
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