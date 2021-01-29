Полёт за рулем BMW из Питера в Москву на скорости в 230 км/ч закончился вполне предсказуемо

"На скорости 230КМ/Ч + гололёд, машина не успела затормозить и пришлось уворачиваться, чтобы не произошло ещё более серьезное ДТП. К счастью никто не пострадал, человек тот не остановился и поехал дальше. Нашей @blondinka_drive пришлось 5 часов ждать эвакуатор и ехать в Москву на нем, приехала она только вечеру. Сразу скажем, машина полностью КАСКО, в ближайшее время починим."