Полёт за рулем BMW из Питера в Москву на скорости в 230 км/ч закончился вполне предсказуемо

На платной автодороге М-11 молодая девушка за рулем премиального BMW X7 разогналась до 230 км/ч и не справилась с управлением на скользком асфальте. Пытаясь опередить автомобиль справа, она зацепила отбойник.
Учитывая скорость, все закончилось вполне благополучно, девушка по имени Ангелина не пострадала. Но вот люксовому кроссоверу досталось...
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"На скорости 230КМ/Ч + гололёд, машина не успела затормозить и пришлось уворачиваться, чтобы не произошло ещё более серьезное ДТП. К счастью никто не пострадал, человек тот не остановился и поехал дальше. Нашей @blondinka_drive пришлось 5 часов ждать эвакуатор и ехать в Москву на нем, приехала она только вечеру. Сразу скажем, машина полностью КАСКО, в ближайшее время починим."
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Знакомьтесь, блондинка Ангелина
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Не очень понял, а почему он должен был останавливаться?
Засечь время и посчитать сколько столбов промелькнёт, а потом определить пройденный путь и поделить его на время.
Между столбами - 50 метров, но бывает и - 75.
Здесь, похоже, - 50.
Едут два парня в машине и тот который за рулём хвастается: 2-я скорость, 3-я скорость, 4-я скорость. А теперь ракета - и включает заднюю (буква R латинская)...
На месте того мужика, который подарил ей этот снаряд для самоликвидации, я бы порвал ее права, и заставил отрабатывать стоимость авто, причем наличкой, причем на реальной работе, лучше продавцом в каком-нибудь магните, если мужик хочет, чтобы она хоть как-то сделала выводы.
Среди мужиков, таких водятлов ни чуть не меньше.
Хуже объезъяны с гранатой.
И да, был бы мужик, не было бы столько дерьма, т.к. мужики гораздо более восприимчивы к своим неадекватным действиям, а это человекообразное, даже выводов, скорее всего не сделало. Всё кончится тем, что "...ну я же девочка, мне можно..." -- вот именно за это она достойна порицания.
Мужчин с детства приучают отвечать за свои слова и действия, иногда крайне в жесткой форме.
Хотите равноправия, учитесь отвечать за свои действия.
Где она взяла это бавариш мотор верке? Правильно, мужик купил.
Кто будет платить за всё это? Правильно мужик.
Так что это просто ТП не заслуживающая ничего, а имеет только потому что баба, тупая и опасная.