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Скорая помощь столкнулась с трактором на востоке Москвы: чудом никто не погиб

Скорая помощь столкнулась с трактором на востоке Москвы: чудом никто не погиб (3 фото + 1 видео)

Автор:
19 ноября 2020 12:25
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   проспал торможение   скорая помощь   
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18 ноября, на шоссе Энтузиастов водитель реанимобиля Ford Transit столкнулся с погрузчиком-экскаватором, который стоял в правом ряду. Машина медиков оказалась сильно помята, а ковш разбил лобовое стекло.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   проспал торможение   скорая помощь   
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−22
Diman174 Час назад
На дорогу надо смотреть.
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32k
Элек Мек 19 минут назад
Водитель проспал,но и ограждение поставлено прости господи.
Водитель проспал,но и ограждение поставлено прости господи.
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188
DoctorBetruger Час назад
Шляпа за рулем.
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10k
_Aleks_ Час назад
Уснул
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