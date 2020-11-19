Скорая помощь столкнулась с трактором на востоке Москвы: чудом никто не погиб

18 ноября, на шоссе Энтузиастов водитель реанимобиля Ford Transit столкнулся с погрузчиком-экскаватором, который стоял в правом ряду. Машина медиков оказалась сильно помята, а ковш разбил лобовое стекло.
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