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Водитель наплевал на ограничения скорости и улетел в сугроб

Водитель наплевал на ограничения скорости и улетел в сугроб (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 января 2021 12:40
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лихач   подрезал   
598
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В Новокузнецке на улице с односторонним движением водитель кроссовера Suzuki отправил в сугроб низколетящего автора ролика.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лихач   подрезал   
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9  комментариев
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59k
Доктор Джонс Час назад
Рег - сам питарас ипаный...
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Игорь 3 минуты назад
Это он так эмоционально представлялся?
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6k
Миха 4 минуты назад
Любой Чудак на букву М за рулем - рано или поздно встречает своего собрата - уже доказанный факт :)
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10k
KOSTELLO 24 минуты назад
Оба "молодцы"
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225
fda Час назад
Рег не снизил скорость даже при знаке 20, по херу искусственные неровности. А сузучник даже в зеркало, похоже, не глянул.
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4k
Roman fda Полчаса назад
Глаза от телефона поднял с немым вопросом "почему не едем?" и крутанул руль.
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5k
Дельфин Красивый Час назад
как бы он низко не летел - сузуки перед перестроением должен убедиться в безопасности, а он не убедился
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13k
Александр Час назад
Не знаток ПДД, просто интересно, как автор ролика объяснит страховщикам своё появление в сугробе?
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1k
Дмитрий Александр 57 минут назад
Очень вероятно, что у питараса ипаного нет не только каски, но и осаги.
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