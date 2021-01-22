Водитель наплевал на ограничения скорости и улетел в сугроб

В Новокузнецке на улице с односторонним движением водитель кроссовера Suzuki отправил в сугроб низколетящего автора ролика.
Присутствует ненормативная лексика!
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