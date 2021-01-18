В Пензе водитель автомобиля с регистратором попал в ДТП из-за заблудившейся «Нивы». Пытаясь избежать столкновения, он дважды врезался в отбойник.
«На путепроводе со стороны улицы Измайлова водитель «Нивы» выехал на встречную полосу. Чудом избежали лобового столкновения», - рассказал водитель.
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Зимняя дорога ошибок не прощает©
Лупидолил (80 для льда многовато) по внутреннему краю при свободном внешнем, чем увеличил влияние центробежной силы ("мне физика ни когда не пригодиться"). И есенно отбойником слева закрыл себе обзор поворота, а там могло быть всё что угодно, хоть яма.
Он всё сделал, чтобы ему эта статья пригодилась. Не стал избегать возможности заноса.