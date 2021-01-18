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Водитель «Нивы» проехал по встречке и спровоцировал ДТП

Водитель «Нивы» проехал по встречке и спровоцировал ДТП (2 фото + 1 видео)

Автор:
18 января 2021 13:12
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   встречка   дтп   нива   
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В Пензе водитель автомобиля с регистратором попал в ДТП из-за заблудившейся «Нивы». Пытаясь избежать столкновения, он дважды врезался в отбойник.

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   встречка   дтп   нива   
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11  комментариев
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16k
nobody® 2 часа назад
А мог ехать в правой полосе
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Tamdima 3 часа назад
А нивовода поймали? И что с ним сделали?
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1k
AndreyOnovamnado 3 часа назад
Рег сам себе злобный "Буратино". Чуть вильнул и сам впилился.

Зимняя дорога ошибок не прощает©
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3k
aed 3 часа назад
Почему все забывают про пункт №3 ?
Почему все забывают про пункт №3 ?
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13k
Сергей aed 2 часа назад
Только лишь не верное название статьи. Таки "выйти из заноса". А для избежания надо думать "наперёд". Что совершенно не сделал рег.
Лупидолил (80 для льда многовато) по внутреннему краю при свободном внешнем, чем увеличил влияние центробежной силы ("мне физика ни когда не пригодиться"). И есенно отбойником слева закрыл себе обзор поворота, а там могло быть всё что угодно, хоть яма.
Он всё сделал, чтобы ему эта статья пригодилась. Не стал избегать возможности заноса.
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1k
Дмитрий 3 часа назад
Нива, конечно, весёлая, но, блин! как можно настолько не уметь ездить?!
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4k
Sanar Дмитрий 2 часа назад
Да бывает, я сам раз жестоко тупанул на развязке, благо из машин были только гайцы, ехал из Приморья в Хабаровск в командировку, уже в самом Хабаровске под утро в метель по встречке к гаишникам и приехал, оставалось минут 10 до части доехать, усталость и хреновая погода вот так влетел. Гайцы конечно офигели, но оформлять не стали, видят что в форме и номера приморские ну реально затупил, дорогу подсказали и отправили с миром. Ну я им пару бутылок Уссурийского бальзама на заднее сиденье закинул, ну что по человечески отнеслись.
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4k
Серега 3 часа назад
Знал бы последствия, бил бы в лоб.
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2k
Rekapra 3 часа назад
Капец нежданчик… Живы здоровы и слава Богу!
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