- Они выпускают с территории предприятия маневровый локомотив. Он довольно громко работает, им не слышно машины. Они с флажками и в световозвращающих жилетах перекрывают дорогу для его проезда. Когда второй сотрудник видит машину он кричит первому, тот пытается отскочить, но это нереально, - описал в сети происходящее в тот момент Дмитрий Демидов.