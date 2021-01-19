На железнодорожном переезде в Кандалакше водитель за рулем кроссовера Mitsubishi Endeavor насмерть сбил дежуревшего 61-летнего мужчину и скрылся с места происшествия.
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Вскоре виновника задержали, им оказался военнослужащий из Алакуртти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
- Они выпускают с территории предприятия маневровый локомотив. Он довольно громко работает, им не слышно машины. Они с флажками и в световозвращающих жилетах перекрывают дорогу для его проезда. Когда второй сотрудник видит машину он кричит первому, тот пытается отскочить, но это нереально, - описал в сети происходящее в тот момент Дмитрий Демидов.
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В смысле РЕШАЕТСЯ?
Мало трупа чтоли?
Это то же, что и Ниссаны Он До и Ми До (Калина и Гранта с другими шильдиками)