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Авария дня. На железнодорожном переезде в Мурманской области сбили мужчину

Авария дня. На железнодорожном переезде в Мурманской области сбили мужчину (2 фото + 1 видео)

Автор:
19 января 2021 11:32
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   жесть   пешехода сбили   
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На железнодорожном переезде в Кандалакше водитель за рулем кроссовера Mitsubishi Endeavor насмерть сбил дежуревшего 61-летнего мужчину и скрылся с места происшествия.
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   жесть   пешехода сбили   
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8  комментариев
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4k
Станислав 2 часа назад
Я вот не пойму, что значит "Решается вопрос..."? Должно звучать так: "Возбудили уголовное дело!"
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58k
Viktor 47 минут назад
Сука, ну не может трезвый водитель так холоднокровно наехать на человека!
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2k
Дрочер Полоумный Час назад
Очень жаль что в тот момент там не проезжал сам локомотив. Этот м.у.д.а.к судя по всему в принципе останавливаться не собирался
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453
Почтальон Стечкин Дрочер Полоумный 12 минут назад
Вот, блин, и чтобы прямо в самую середину локомотива!
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10k
KOSTELLO Час назад
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

В смысле РЕШАЕТСЯ?
Мало трупа чтоли?
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7k
Cornho 2 часа назад
Ска, и опять японовод.
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18k
Will2006 Cornho 3 минуты назад
Эндевор - американская машина, собирается в Америке из американских комплектующих, от Мицубиси там только шильдик.
Это то же, что и Ниссаны Он До и Ми До (Калина и Гранта с другими шильдиками)
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71k
Aстановитесь.. 2 часа назад
Не садитесь пьяные за руль..
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