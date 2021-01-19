На пересечении улиц Орлова и Гагарина в Ульяновске произошло ДТП с участием двух маршрутных такси. 28-летний водитель «ГАЗели» проскакивал перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с поворачивающим микроавтобусом «Пежо», за рулем которого находился 49-летний мужчина.
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41-летнюю пассажирку «Пежо» доставили в больницу
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На таком сарае, да еще поди на летней резине, вжаривает по льду и снегу.
А второй видимо еще и полуслепой, так поворачивать