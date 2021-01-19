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Авария дня. ДТП с маршрутками в Ульяновске

Авария дня. ДТП с маршрутками в Ульяновске (2 фото + 1 видео)

Автор:
19 января 2021 12:02
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   маршрутка   не уступил   
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На пересечении улиц Орлова и Гагарина в Ульяновске произошло ДТП с участием двух маршрутных такси. 28-летний водитель «ГАЗели» проскакивал перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с поворачивающим микроавтобусом «Пежо», за рулем которого находился 49-летний мужчина.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   маршрутка   не уступил   
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4  комментария
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36k
Элек Мек Час назад
Лётчики мля...
Лётчики мля...
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1k
boom 14 минут назад
Зелёный начал мигать когда он за пол километра до светофора был! Куда так лететь? Сам светофор уже на красный проезжал
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8k
Александр Час назад
Да и скорость там была большая.
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10k
KOSTELLO Час назад
Капец.
На таком сарае, да еще поди на летней резине, вжаривает по льду и снегу.
А второй видимо еще и полуслепой, так поворачивать
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